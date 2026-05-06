学校の授業で学ぶ歴史には、偉人たちの輝かしい功績や「すごい」エピソードが数多く登場します。しかし、どんな人物にもそれだけでは語れない一面があります。歴史をひもとくと、「すごい」人の中にも、思わず目を疑うような「やばい」行動や選択が、数多く記録されているのです。

そんな「すごい」と「やばい」の両面から、日本史の人物のリアルな姿に迫るのが『東大教授がおしえる 超！やばい日本史』。今回取り上げるのは、日本初の女性天皇である推古天皇です。

すごい：女性初の天皇となり「和をもって貴しとなす」と説く

日本初の女性天皇、それが推古天皇です。欽明天皇の娘として生まれましたが、兄弟が次々と亡くなり、予期せぬまま38才で天皇になったのです。

しかし、じつは推古には政治力がありました。

甥の聖徳太子を摂政に置き、日本初の法律である「十七条の憲法」を制定します。

争いで家族を失った推古は、憲法で「和＝仲よくすることがいちばん大事」という意味の「和をもって貴しとなす」を日本の基本方針としました。

さらに仏教を広め、中国へ遣隋使を派遣するなど、国の制度や外交の基礎を築きました。安定した政権を維持した推古は、74才で亡くなるまで天皇の仕事をがんばりました。

やばい：4500匹の虫を犠牲にしてキラキラの玉虫の厨子を作る

推古天皇は、当時外国から野蛮な国にだと思われていた日本をクールジャパンにするべく、先進国の中国や朝鮮で流行っている仏教を日本に取り入れました。

仏教インフルエンサーとなった推古天皇は、キラキラと虹色に輝く玉虫の厨子に仏像をおさめ、おがんでいたといわれています。「厨子」というのは仏像などを中におさめる豪華な入れ物のことです。

なんとこの美しい厨子は、約4500匹もの玉虫の羽をちぎって一つ一つ貼り付けて作られたもの。仏教には「生き物を殺してはいけない」という教えがあるのですが、推古はこの教えを知らなかったのでしょうか……。

（本原稿は『東大教授がおしえる 超！やばい日本史』からの抜粋です）