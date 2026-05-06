ＴＢＳ系「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（滝沢と和田が週替わりでＭＣ、月〜金曜・午前９時５５分）に、元「Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚ」の河合郁人が出演。尊敬する先輩・木村拓哉“お墨付き”の調味料を紹介した。

義母が料理愛好家でタレントの平野レミ、夫の兄が人気バンド「ＴＲＩＣＥＲＡＴＯＰＳ」のボーカル・和田唱でその妻が女優の上野樹里という料理家で食育インストラクターの和田明日香さんが週替わりでＭＣをつとめる料理番組。今週のゲスト・河合の自宅冷蔵庫を再現した冷蔵庫にある材料を使って、和田さんが“明日香流アイデア料理”を披露。この日は旬の新じゃがいもとサケをタルタルソースであえる料理を作った。

普段から料理をするという河合の冷蔵庫にはチューブのしょうがやにんにく、からしと並んで瓶入りのゆずこしょうが。これについて河合が「このゆずこしょう、好きなんですよ。大分のなんですけど、何にでも合って。木村拓哉さんが紹介してたんで」と話すと、河合といえば木村のものまねが定番ということで週替わりアシスタントのお笑いコンビ「ハナコ」の秋山寛貴は思わず「あっ、出た！すぐ木村さん…」と反応した。

その後、ゆで卵をつぶし、青ネギとマヨネーズ、玉ネギの代わりのらっきょうのみじん切りを混ぜている時に、和田さんがひらめいた。「これ、さっきのゆずこしょうどうだろう」とつぶやくと、冷蔵庫からゆずこしょうを出し、タルタルソーズの中に。味見をすると「超アリだと思います」と和田さん。続いて味見をした河合は「うまっ！めちゃくしゃおいしい」と叫んだ。

できあがった料理を３人で食べる場面でも河合は「やっぱりこのタルタルおいしい。木村さんのゆずこしょう！」と絶賛。最後は「木村さん、こんな食べ方ができました」と木村にメッセージを送っていた。