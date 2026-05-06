ウクライナの英字ニュースサイト「キーウ・インディペンデント」によると、ウクライナ南部ザポリージャなどに５日午後、ロシア軍の攻撃があり、少なくとも計１７人が死亡し、計３２人が負傷した。

ウクライナは６日からの一時停戦を呼びかけていたが、ロシアはそれには応じず攻撃を激化させている可能性がある。

ザポリージャでは５日午後、誘導爆弾４発が自動車修理工場に直撃し、１２人が死亡し、２０人が負傷した。近くの集合住宅なども損傷したという。東部ドネツク州クラマトルスク中心部にはその約１時間後に攻撃があり、少なくも５人が死亡し、１２人がけがをした。

プーチン露大統領は９日の旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日に合わせ、８〜９日の停戦を一方的に決め、ウクライナに同調を要求。これに対し、同国のウォロディミル・ゼレンスキー大統領は６日午前０時（日本時間６日午前６時）からの停戦を提案していた。

ゼレンスキー氏は５日、ＳＮＳへの投稿でザポリージャへの攻撃に触れ、「極めて冷酷なテロ攻撃だ」とロシアを強く批判。「こうした日々の攻撃が静まることが必要だ」として恒久的な停戦を訴えた。