◇ITTF世界卓球選手権 女子団体戦1回戦 日本3-0クロアチア(5日、ロンドン)

卓球の世界選手権は5日、女子団体戦の1回戦が行われ、日本はクロアチアに勝利。早田ひな選手を温存しながらも、3選手が1ゲームも落とさず勝利しました。

この団体戦はシングルスのみで行われ、最大5試合先に3勝した方が勝利。1、2番手に登場する選手は4試合目以降にも出場します。

今大会、日本はシード順を決めるステージ1のグループリーグで強豪ドイツを破るなど、3連勝の1位通過。6連覇中の中国とは決勝まで当たりません。

今大会初勝利となった橋本帆乃香選手は、「自分自身の出来としてはあまりいい感じではなかったですが、とりあえず1勝できてよかった」と安どの表情。

グループリーグから6戦全勝でわずか1ゲームしか落としていない張本美和選手は、「今日から負けたら終わりのトーナメントが始まったので、改めて気を引き締めて試合にのぞみました」と振り返りました。

世界ランクが125位ながら国内選考会を制して代表の座をつかんだ面手凛選手は、世界245位のパブロビッチ選手に快勝。「この大舞台で1勝できたことはうれしく思います」と話しました。

日本チームは今大会、17歳の張本選手と18歳の面手選手の2人が10代。世界選手権初出場の面手選手は、同世代と戦うことに精神的に落ち着きはあるかと聞かれますが、「(張本選手は)本当に強いので落ち着きはしないですけれど」と苦笑いし、張本選手も「えー」と驚いた表情。

「チームとしてはすごい安心感あるんですけれど、同世代で強い選手がいるので、緊張感もあります」と本音もこぼしました。

日本は過去5大会連続で準優勝。全て中国の壁に阻まれてきました。前回大会は、決勝で早田選手や平野美宇選手が勝利をあげるも、当時15歳で初出場だった張本選手が5戦目で敗れ、涙をのみました。卓球女子日本代表にとって、1971年大会以来55年ぶりの頂点を目指します。

チームを引っ張る張本選手は、「個人的にもいい調子になってきましたし、全員も1回出場しているので、引き続きいい調整をしたい」と力を込めました。

▽決勝トーナメント1回戦日本 3−0 クロアチア■第1試合 橋本帆乃香 3−0 アラポビッチ(11−7、11−4、11−9)■第2試合 張本美和 3−0 チョーシッチ(11−6、11−2、11−6)■第3試合 面手凛 3−0 パブロビッチ(11−1、11−2、11−9)