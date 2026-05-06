人に気を使いすぎて疲れる。どうすればもっと気楽な人間関係を築けるんだろう？ そんな人間関係に悩む人におすすめなのが、「1ページ目から泣いた！」「大切な人にプレゼントしたい」と話題の書籍『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』（クルべウ著、藤田麗子訳）です。今回は特別に本書の内容を一部抜粋しながら、「自分らしく人間関係がうまくいくコツ」を紹介します。（構成／ダイヤモンド社・林えり）

ベスト1 自分の性格をよく理解している

人間関係が安定している人ほど、「自分がどんなタイプか」をよく理解しています。

「社交的な人もいれば、非社交的な人もいる。ただの性格のちがいだ」

――『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』より

人といるのが楽しい人もいれば、ひとりの時間が必要な人もいます。

それは優劣ではなく、ただの違いです。

にもかかわらず、周囲に合わせて無理に振る舞ってしまうと、関係の中で少しずつ疲れが積み重なっていきます。

自分の性格を知り、それに合った距離感や関わり方を選べる人は、無理をしません。

だからこそ、関係が長く続きやすくなるのです。

ベスト2 「自分の幸せ」を他人任せにしない

人間関係がうまくいく人は、「相手に満たしてもらうこと」を前提にしていません。

「『誰かが私にこんなふうにしてくれたら幸せだ』『誰かと一緒に何かをすれば満たされる』

そう考えると、たびたび虚しさを感じ、人間関係を難しいと思うことが増え、他人のせいで感情の起伏が激しくなることが増えるだろう。」

――『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』より

期待が大きくなるほど、その通りにならなかったときの落差も大きくなります。その結果、相手への不満や物足りなさが増え、関係そのものが苦しくなってしまう。

一方で、自分の機嫌や満足を自分で整えられる人は、相手に過度な期待をしません。

だからこそ関係に余白が生まれ、無理なく続いていきます。

ベスト3 「自分主体」で人と関わっている

人間関係に悩みやすい人ほど、相手に合わせすぎたり、比べてしまったりして、自分を見失いがちです。

「自分がどんな性格なのかを知って心に合わせて行動して生きていくことが重要だ」

――『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』より

社交的であるべき、誰とでもうまくやるべき――そんな「理想像」に自分を押し込めるほど、人間関係は窮屈になります。

人間関係が上手な人は、特別に社交的だったり、会話が上手だったりするわけではありません。

自分を理解し、他人に依存せず、自分の軸で人と関わっている。

そのシンプルな姿勢が、結果として人との距離をちょうどよく保っているのです。

（本稿は『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』を元に作成しました）