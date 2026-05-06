いつも人間関係がうまくいく人の特徴・ベスト3
人に気を使いすぎて疲れる。どうすればもっと気楽な人間関係を築けるんだろう？ そんな人間関係に悩む人におすすめなのが、「1ページ目から泣いた！」「大切な人にプレゼントしたい」と話題の書籍『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』（クルべウ著、藤田麗子訳）です。今回は特別に本書の内容を一部抜粋しながら、「自分らしく人間関係がうまくいくコツ」を紹介します。（構成／ダイヤモンド社・林えり）
ベスト1 自分の性格をよく理解している
人間関係が安定している人ほど、「自分がどんなタイプか」をよく理解しています。
――『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』より
人といるのが楽しい人もいれば、ひとりの時間が必要な人もいます。
それは優劣ではなく、ただの違いです。
にもかかわらず、周囲に合わせて無理に振る舞ってしまうと、関係の中で少しずつ疲れが積み重なっていきます。
自分の性格を知り、それに合った距離感や関わり方を選べる人は、無理をしません。
だからこそ、関係が長く続きやすくなるのです。
ベスト2 「自分の幸せ」を他人任せにしない
人間関係がうまくいく人は、「相手に満たしてもらうこと」を前提にしていません。
そう考えると、たびたび虚しさを感じ、人間関係を難しいと思うことが増え、他人のせいで感情の起伏が激しくなることが増えるだろう。」
――『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』より
期待が大きくなるほど、その通りにならなかったときの落差も大きくなります。その結果、相手への不満や物足りなさが増え、関係そのものが苦しくなってしまう。
一方で、自分の機嫌や満足を自分で整えられる人は、相手に過度な期待をしません。
だからこそ関係に余白が生まれ、無理なく続いていきます。
ベスト3 「自分主体」で人と関わっている
人間関係に悩みやすい人ほど、相手に合わせすぎたり、比べてしまったりして、自分を見失いがちです。
――『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』より
社交的であるべき、誰とでもうまくやるべき――そんな「理想像」に自分を押し込めるほど、人間関係は窮屈になります。
人間関係が上手な人は、特別に社交的だったり、会話が上手だったりするわけではありません。
自分を理解し、他人に依存せず、自分の軸で人と関わっている。
そのシンプルな姿勢が、結果として人との距離をちょうどよく保っているのです。
（本稿は『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』を元に作成しました）