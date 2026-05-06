◇阪神大学野球春季リーグ 天理大7─2甲南大（2026年5月2日 ほっともっとフィールド神戸）

春季リーグ戦第4節が2、3日に計5試合行われた。首位の天理大は連勝で勝利ポイントを21に伸ばし、24年秋以来3季ぶりの優勝へ大きく前進した。大体大が15ポイントで2位につけている。雨天ノーゲームとなった大阪電通大―大体大2回戦は14日にGOSANDO南港で行われる。

天理大の4番・関本大成（3年）が今季初打点を挙げた。1回裏1死一、三塁で先制の左犠飛。「コースを狙ってくると思っていたので、ゾーンを上げて打てるボールを待っていました」。3回の第2打席では中前に今季初安打も放った。「正直、少しホッとした思いはあります」

開幕から4番で起用されながら第3節終了時点までノーヒットが続いていた。辛抱強く使っていた三幣監督だったが、4月27日の大体大戦はスタメンを外す決断を下していた。「それでも、関本にやってもらわなければならない」との指揮官の信頼は変わらず、4番DHでスタメン復帰を果たしていた。V奪回へ打線のカギを握る関本の逆襲に期待がかかっている。

◇関本 大成（せきもと・たいせい）2005年（平17）5月11日生まれ、兵庫県西宮市出身の20歳。夙川小1年で軟式野球を始め、小学校時代はキャッチャー。苦楽園中の時は大淀ボーイズに所属し、ポジションは内野手、外野手。天理高では2年秋、3年春にベンチ入り。大学入学後は2年春からリーグ戦出場。50メートル走は6秒4。1メートル80、89キロ。右投げ右打ち。