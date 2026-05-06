「京都新聞杯・Ｇ２」（９日、京都）

生まれた時から活躍を嘱望されてきた良血馬が、満を持して前哨戦に臨む。ハイレベルだった共同通信杯で２着と好走したベレシートは、早々に皐月賞をパスして大一番のダービーを目標としてきた。約３カ月ぶりの実戦となるが、仕上がりにも抜かりはない。

「精神面の落ち着きが出てきましたし、競馬までにはいい方向に持って行ける。前回で強いメンバーを相手にやれたことは自信になりますよ」と斉藤崇師。共同通信杯の１、３着馬が皐月賞でワンツーを決めた結果からも、確かな手応えを感じていた。

母はＧ１を４勝した名牝クロノジェネシス。２０年の有馬記念に加え、２０年と２１年の宝塚記念も連覇と、牡馬の一線級を相手にタイトルを積み重ねた。その初子が生涯で一度の大舞台への道筋を歩んでいる。「前回の走りを見ても能力はいいものを持っている。距離に関してもお父さんと、お母さんが走っていたので問題ないでしょう」と初の２２００メートルにも自信をのぞかせた指揮官。厩舎の偉大な先輩クロワデュノールに続くためにも、内容だけでなく結果も求められる一戦になる。