巨人３―２ヤクルト（セ・リーグ＝５日）――巨人が連敗を３で止めた。

四回に大城の３ランで先行し、６投手の継投で反撃を断った。赤星は今季初先発で３勝目。ヤクルトは吉村が完投したが、及ばなかった。

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巨人の大城は前夜の雪辱に燃えていた。チャンスに凡退して無安打に終わり、チームも敗戦。「何とか今日は打ちたい」。多くの家族連れが駆けつけた「こどもの日」の本拠地を、豪快な一発で沸かせた。

四回、松本とダルベックが四球を選び、一死一、二塁。チームが無安打に抑え込まれていた吉村に対し、「後手に回ればチャンスは少なくなる」と積極的にいった。その初球、内角への直球を一振りで仕留め、値千金の３ランを右翼席へ放り込んだ。

キャベッジや戦列に復帰した泉口、復調気配の４番ダルベックと上位を打つ３人はいずれも出塁率が３割を超える。これらの出塁を得点に結びつける打者として、後を打つ大城の存在感が増している。今季先発した１０試合のうち９試合で務めた５番としては、打率３割８厘、１本塁打、４打点。橋上オフェンスチーフコーチは「去年も岡本の次を誰が打つかと言われていたくらい（５番は）大事。大城が役割をしっかり果たしている」とたたえる。

首脳陣が評価するのは、グラウンドでの姿だけではない。４月２４日の試合で右膝に自打球を当て、先発を外れた期間も、代打に備えてベンチ裏でバットを振り込んでいた。橋上コーチは「そういう所からも、今年にかける思いの強さを感じるし、（プレーが）はつらつとしている」と話す。

２０２１年から３年連続２桁本塁打を記録するなど本来、打撃は大城の強みだ。過去２年はともに３本にとどまったアーチは今季、すでに３本目。「まだまだ試合は続く。またいい所で打てるように頑張りたい」。打てる捕手が輝きを取り戻せば、打線の厚みはぐっと増す。（緒方裕明）