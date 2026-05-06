「25歳は24歳の半分の値打ち」実母から浴びせられた暴論　「とりえのない人間は結婚して親を安心させろ」と言われた女性の記憶

「25歳は24歳の半分の値打ち」。投稿を寄せた女性（70代〜／保健師）は若いころ、実母から人格を根底から否定するような言葉を浴びたという。

女性が「いわゆる結婚適齢期を過ぎかけたころ」に母親が放ったのは、年齢とともに女性の価値が暴落するという独自理論だ。

あまりの言葉に「何も言い返せませんでした」

「25歳は24歳の半分の値打ち、26歳は25歳の半分の値打ち、お前の様になんのとりえのない人間は、結婚して親を安心させるしか親孝行はできないのだから、さっさと結婚しなさい」

実の娘に対して「なんのとりえもない」と断じ、結婚を“親を安心させるための道具”として強要する。昭和の時代の話だとしてもひどい。

当時の女性はこの理不尽な暴論に対し、言い返すことすらできなかったという。

「自分に値打ちがあるとは到底言えないので、何も言い返せませんでした」

今なら即行で絶縁案件だが、当時はこれくらいの圧をかけてでも娘を嫁に出すのが“親の正義”だったのだろうか。

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