23歳の誕生日に自身のXを更新

フィギュアスケート男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ、中京大）が5日、23歳の誕生日を迎え、Xで幼少期の写真を公開。こどもの日に合わせて投じられた貴重ショット1枚に、ファンから熱い眼差しが向けられている。

投稿では「私がついに23歳になりました！ たくさんのメッセージをありがとうございます」と感謝を述べ、「今年は色んなことにチャレンジして充実した一年にできるように楽しみます！」と前向きに記した。

注目を浴びたのは添えられた幼少期の写真。にこやかにピースサインをカメラに向け、愛くるしい表情を見せている。現在の面影を残す、貴重な1枚だった。

ファンからは「えちょっとまって可愛すぎる！！！！」「全然変わらないキュートさですな」「何歳のお写真ですか？」「貴重な写真ありがとうございます」と反響が寄せられ、父でコーチを務める正和氏を重ね合わせ「やっぱりパパちさんに目元がそっくりです!!」との指摘も上がった。

鍵山は2月に行われたミラノ・コルティナ五輪の男子シングルで2大会連続の銀メダルを獲得。先月13日に自身のSNSで2026-27シーズンの休養を発表している。



（THE ANSWER編集部）