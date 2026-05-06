【嵐メモリアル】謙虚な言葉と圧巻ステージ　国立のステージで見せたギャップに脱帽…連載第６回

国民的アイドルグループ「嵐」が、５月末をもって活動を終了する。スポーツ報知では、グループのラストステージとなる「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」の東京ドーム公演（５月３１日）まで原則毎週水曜に連載「嵐メモリアル」を掲載。歴代担当記者の取材などをもとに嵐の約２６年の軌跡を振り返る。

嵐を担当した３年間（２００９〜１１年）で印象深いのは、国立競技場でのライブだ。東京五輪後、新しい国立競技場になってからは様々なアーティストが公演しているが、それまでの国立と言えば、年間に限られた数しかライブを行うことが出来ない特別なスタジアム。０８年から１３年まで６年連続で行った嵐は、まさに国民的グループだった。

毎回、開演前の５人に取材する機会があった。演出を主導する松本潤がライブの構想を熱く語り、４人がそれぞれの思いを語る流れだったが、デビュー１０周年だった０９年の時のやりとりが印象的だ。

松本が「みんな根がマジメ。悩んだ時期もあったが、いつも笑っていた。けんかしたことはないし、ますます５人でいるのが楽しくなってきた」と語ると、櫻井翔は「僕たちは時間がかかったグループだったけど、遠回りしてここにたどり着けたことが誇り。２段飛ばし、３段飛ばしせず、一歩ずつ５人で歩んでこられた」とうなずいた。

控室での謙虚な言葉と、７万人を前にしたステージでの姿とのギャップに圧倒された記憶がある。「何かを本気で１０年もやれたのは嵐くらい」（二宮和也）、「個人の仕事が増えてきたけど、５人でいると何も変わっていない」（大野智）、「毎年ライブができることに感謝しています」（相葉雅紀）。最後の新曲のタイトルも「Ｆｉｖｅ」だ。

それぞれが素晴らしい才能を持ちながら「５人で嵐」ということに誠実に向き合ってきたメンバーたち。最後の５ショットは、しっかりと目に焼き付けたい。（高橋 誠司）