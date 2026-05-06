千葉県の市川市動植物園でオランウータンのぬいぐるみを持つ姿が大人気となったニホンザルの「パンチくん」。同園の入場者数は３月に月間過去最多の９万人に達し、４月も前年比３倍となる約６万５０００人とブームが下火になる気配がない。実はパンチくん、３月中旬からサル山にぬいぐるみを持ってきていない。注目されるきっかけとなった“メインイベント”がなくなったのに、なぜ注目を集め続けているのか。同園の関係者に秘密を聞いた。（樋口 智城）

５月１日、市川市動植物園のサル山には元気に群れになじもうとするパンチくんの姿があった。この日もぬいぐるみ「オランママ」は持っていなかったが、ひときわ毛が黒く小さく、一目で分かる。他のサルに毛繕いを受けたり、１匹で木に登り下りしたり。スマホカメラを構えた来場者からは「かわいい」「頑張って」の声がしきりに聞こえた。

パンチくんは、昨年７月に生まれたオス。母親が育児放棄をしてしまい、人工哺育で育てられた。生後すぐ母親代わりに与えられた「オランママ」を片時も離さず、今年１月１９日から群れになじませる「群れ入れ」が始まっても常に持ち歩くようになった。同園が２月初旬に動画を出すと、ぎゅっと「オランママ」を抱く姿が多くの人の心をわしづかみ。日本のみならずホワイトハウスのＸなど世界中で拡散され、大バズりとなった。

動画をアップした、市川市の安永崇・動植物園課長は「３月の入園者数は約９万人。前年は２万４０００人だったので、４倍に増えました」。４月はさすがに減少したが、それでも６万５０００人と前年比３倍。「寄付も過去にない３０００万円以上いただいた。４月だけでも約１０００万円。ありがたいですよね」と現状を説明する。

実はパンチくん、３月に入って「オランママ」をサル山にほとんど持ち込まなくなった。群れになじんで仲間ができると、母親代わりのぬいぐるみに頼らなくなることが理由だ。それでも、動植物園の近くを走る北総鉄道が４月日に「＃がんばれパンチ応援乗車券」を３０００部限定で発売すると、即日完売。「今でも、常にサル山の周囲にはお客さんが詰めかけている状態」（安永さん）なほど人気が衰えないのはなぜなのだろうか。

安永さんは「ＳＮＳを見て感じるのですが、みなさんの意識が『ぬいぐるみを持つキュートな姿を見たい』から『成長を応援したい』に変わってきている」と分析する。パンチくんの今の様子を投稿し「こうやって他のサルと仲良くしている」と応援する動画が日に日に増加しており「画像や映像が色々な人に共有され、頑張れと見守っていただける感じがあります。子育てを見守る親御さんみたいな感じですね」。単なる「キュートさ」のバズりから「成長を共感する」フェーズになり、人気を保ち続けているのだという。

順調にいけばパンチくんは群れに溶け込み、来年以降は周りのサルと見分けもつかなくなる。「ブームは終わるかもしれませんが、それでいいんです。パンチをはじめとした動物たちの健全な成長が、私たちの目標なのですから」と安永さん。パンチくんの幸せは、ブームの終わりとともに始まりの時を告げる。

◆４月に２匹誕生のベビーブーム

市川市動植物園では、４月２０日にメス、２６日にオスのサルの赤ちゃんが誕生。昨年誕生した赤ちゃんはパンチくん１匹のみ。ちょっとしたベビーブームになっている。２匹は育児放棄されておらず、サル山でお母さんに抱っこされている姿を見ることができる。パンチくんも時々赤ちゃんをのぞき込んだりするなど、子ザル２匹との交流もあるという。

安永さんは、今回のブームについて「パンチがくれたプレゼント。他の動物と気軽にふれあえることを感じていただき、リピーターを増やすことを考えたい」と強調した。子ザルの誕生は、まさにリピーターを増やす好機。「パンチとともに、赤ちゃんのサルたちのかわいさや母親が一生懸命子育てする姿も見ていただければうれしいですね」と期待を寄せていた。