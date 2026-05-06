５日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に、女優の平祐奈が出演。旅先の温泉でのハプニングを語った。

「旅のトラブル大報告会」をテーマにしたトークで、旅好きだという平は「初めて車の免許を取って、一人で運転して行こうと思って、箱根の方に行ったんですよ。ホテルに着いて、大浴場に行こうと思って、ガラガラって開けて裸で入ったら、目の前に男性がいて、ああ〜ってなっちゃって」と、まさかのピンチを告白。

「男湯と女湯をあなたが間違えたの？」と司会の明石家さんまが問うと、「混浴だったみたいで、水着を着用していかないといけなかったみたいなんですけど、全然そんなこと頭になくて」と答えた。

また、自然とふれ合いたくて行ったアイスランドでは、怖い思いもしたという。「温泉が湧いてて、朝入って誰もいなかったので姉（タレントの平愛梨）とテレビ電話してたんですよ。そしたら姉が『祐ちゃん、後ろ！』みたいに言って、見たらここ（後ろ）にヤギがいたんですよ」と、衝撃の事件を語った。これにはさんまが「箱根のおっさんじゃなくて？」と返し、スタジオは爆笑となっていた。