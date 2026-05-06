◆米大リーグ アストロズ―ドジャース（５日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地・アストロズ戦に今季３度目の投手専念する。スタメンが発表され、打順からは外れた。前日の結果を受けて、試合後にロバーツ監督が方針転換で投手専念させることを明かしていた。代役の「１番・ＤＨ」にはラッシングが入った。

大谷は前日は「１番・指名打者」でフル出場。５打席で２四球を選んだが３打数無安打に終わり、自己ワーストとなる先発５試合、２４打席連続安打なしに。ロバーツ監督は「あしたは投手に専念させる。体を休めて、投球に集中させるため。試合中に様子を見ながら決めた。そうするのが最善だと感じた」と説明していた。

今季は４月１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦、同２８日（同２９日）の本拠地・マーリンズ戦に続いて２登板連続、３度目の投手専念となる。一方で投手は絶好調。前日には３、４月度の月間ＭＶＰを自身初の投手部門で受賞。３年ぶりに開幕ローテに入った今季は、５登板で２勝１敗、防御率０・６０と圧巻の成績を残し、開幕から５試合連続で「６回以上」「被安打５以下」「自責１以下」「被本塁打０」をクリアした史上初の投手になった。