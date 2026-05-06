「またしても期待外れ」「まさか負けるとは」“42得点０失点”の中国最強世代、初戦でインドネシアに敗れ母国落胆…次戦は「日本に確実に負ける」【U-17アジア杯】

「またしても期待外れ」「まさか負けるとは」“42得点０失点”の中国最強世代、初戦でインドネシアに敗れ母国落胆…次戦は「日本に確実に負ける」【U-17アジア杯】