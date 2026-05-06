「またしても期待外れ」「まさか負けるとは」“42得点０失点”の中国最強世代、初戦でインドネシアに敗れ母国落胆…次戦は「日本に確実に負ける」【U-17アジア杯】
現地５月５日にサウジアラビアで開幕したU-17アジアカップのグループステージ初戦で、日本と同じB組のU-17中国代表がインドネシアと対戦。87分にキアヌ・センジャヤのシュートで失点し、０−１で敗れた。
予選５試合で42得点０失点と圧倒的なパフォーマンスを誇示し、国内では「史上最強世代」との呼び声が高かっただけに、中国のファンは落胆。結果を伝えた同国のメディア『直播吧』のコメント欄には次のような声が寄せられた。
「これは完全な失態だ」
「親善試合では70点だったが、公式戦ではひどいプレーだった」
「試合全体がめちゃくちゃだった！」
「希望が大きければ大きいほど、失望も大きい」
「ラインナップが発表された瞬間から危険だとは分かっていたが、まさか本当に負けるとは思っていなかった」
「中国はどのチームと対戦しても負けるだろう」
「またしても期待外れだった」
「日本には確実に負けるだろう」
中国は次戦、現地９日に日本と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
予選５試合で42得点０失点と圧倒的なパフォーマンスを誇示し、国内では「史上最強世代」との呼び声が高かっただけに、中国のファンは落胆。結果を伝えた同国のメディア『直播吧』のコメント欄には次のような声が寄せられた。
「これは完全な失態だ」
「親善試合では70点だったが、公式戦ではひどいプレーだった」
「試合全体がめちゃくちゃだった！」
「希望が大きければ大きいほど、失望も大きい」
「ラインナップが発表された瞬間から危険だとは分かっていたが、まさか本当に負けるとは思っていなかった」
「中国はどのチームと対戦しても負けるだろう」
「またしても期待外れだった」
「日本には確実に負けるだろう」
中国は次戦、現地９日に日本と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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