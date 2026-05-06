◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―２ヤクルト（５日・東京ドーム）

祖父のゲキに応えた。３―２の８回２死走者なし。大勢投手（２６）は武岡を３球全てフォークで空振り三振に斬ると、雄たけびを上げてグラブをパチンとたたいた。４月２６日・ＤｅＮＡ戦（横浜）以来９日ぶりの登板で１回無安打無失点、２奪三振。同２９日にコンディション不良を訴えてからの復帰戦で力を存分に発揮した。

「無事投げられたので良かったです。おじいちゃんから電話がかかってきて、『最近お前に一番足りてないのは気合や』って言われたので、気合だけ入れてから向かっていきました」

Ｇ党の祖父・八五郎さんから電話が鳴ったのは４日の午前。普段は阪神戦前に「森下と（佐藤）輝さんは歩かせろ」と連絡が来るが、今回は「たぶん心配したと思うので。『ふぬけている』、『もっと腹据えて投げろ』と言われました」と気合を注入されたという。マウンド上でも祖父の言葉を思い出し、先頭・古賀への三振からほえるなど、最速１５５キロの計１１球に気持ちを込めて中軸を３者凡退に抑えた。

祖父には少年時代に練習用のケージを家の裏に作ってもらい、中学時代にはグラブと１ダースのボールをプレゼントされた。「それで練習したり、高校野球にもいっぱい連れて行ってもらいました」。日頃から応援してくれている存在に、孫として感謝を届ける登板にもなった。

不在期間はルシアーノや田和、高梨が８回を担って戦い続けた。「（登録の）名前があってそこにいなかったので、もっと時間をかけてコンディションも整えないといけないなと。そういうのを考える時間ではありました」とＧ球場で調整した前カードの阪神３連戦中のことを思い返した大勢。ここから気合ＭＡＸで、何度でも相手を圧倒する。（田中 哲）