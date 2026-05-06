「東都大学野球、青学大４−３東洋大」（５日、神宮球場）

第４週の１回戦３試合が行われ、青学大は東洋大に４−３で競り勝った。先発の今秋ドラフト候補・鈴木泰成投手（４年・東海大菅生）が８安打３失点で完投し３勝目。４日の阪神戦でプロ初勝利を挙げた青学大の先輩、中日ドラフト１位・中西聖輝投手から送られたエールが励みとなった。中大は立正大に２−５で敗れ７連敗。亜大は国学院大に５−４で勝って５連勝とした。

先輩に負けていられない。鈴木は大きく息を吐いて試合を締めた。１３７球を投げきって８安打３失点。「みんなが勝ち越してくれた１点を最後、粘り強くしのぎ切れたのは本当に良かったしホッとしている」と今季３勝目に笑顔を見せた。

初回は２者連続三振に抑えるなど上々の立ち上がりだったが、３−０の五回に先頭からの２者連続安打でピンチを招いて３失点。直後の六回に味方が勝ち越し、「頼むぞ」と声をかけてくれた。安藤寧則監督（４８）からも「何回追いつかれても何回でも逆転してやるから」と鼓舞され、強い気持ちで完投につなげた。

中日ドラフト１位・中西の存在も大きかった。４日の阪神戦でプロ初勝利を挙げた先輩にＬＩＮＥで祝福。逆に「明日頑張って」とエールをもらい「頑張らなきゃな」と刺激となった。中西の後を継いでエースとして迎えたシーズン。「まだまだ遠い。もっと中西さんのように安心して勝たせられる投球をしたい」。先輩の背中に追いつき追い越していく。

◆鈴木 泰成（すずき・たいせい）２００４年５月２８日生まれ、２１歳。茨城県ひたちなか市出身。１８７センチ、９０キロ。右投げ右打ち。小学１年時から勝田野球スポーツ少年団で野球を始め、田彦中では友部リトルシニアに所属。東海大菅生では１年秋からベンチ入りし、２年時に出場したセンバツで２試合に登板。青学大では１年春にリーグ戦デビュー。昨年の日米大学野球選手権で大学日本代表入り。５０メートル走６秒０、遠投１０５メートル。最速１５４キロ。