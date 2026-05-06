◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―２ヤクルト（５日・東京ドーム）

大城が攻守にさえわたったゲームだった。まずはリード。赤星の一番の武器であるシュートを初回から右打者に徹底的に意識させ、４回１死二塁のピンチでは北村、伊藤を、その宝刀でバットをへし折った。頼れる球を存分に使うかと思えば５回、並木を迎えた場面。出塁させると上位につながる大切な状況では、１球もシュートを使わずに外角に変化球を集めて見逃しの三振。実にメリハリが利いていた。

そして４回１死一、二塁での打席。２つの四球で走者が出ていただけに、初球は必ずストライクを取りにくると捕手として読んでいたと思う。どんな球でもフルスイングをしようと考えていたところへ、２回に外角高めで三振を喫していた真っすぐが、今度は大城の好きなインコースの甘めに。それを逃さない集中力が見事だった。

ちょうど１か月前のＤｅＮＡ戦での代打３ランや、４月１４日（対阪神）の同点ソロと貴重な一発が印象的な今季の大城。打撃が低調で連敗中、負ければ５割に戻る節目といえる試合に、得点力重視での５番起用が、ドンピシャにはまった。（スポーツ報知評論家・高木 豊）