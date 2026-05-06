（「こどもの日」に/インスタで報告/） 女優の山本舞香（28）が5日、第1子を妊娠していることを発表した。関係者によると、既に安定期に入っており、夫でロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカルHiro（32）とともに誕生を待ちわびている。

山本は自身のインスタグラムにベビーシューズを青空に掲げた写真を投稿し報告。「日々、大切に過ごしていきたいと思います」とつづった。ファンクラブでも報告し、日々おなかの中で大きくなっていく我が子をいとおしく思っていることを明かした。

2人は2024年10月に結婚を発表。交際半年のスピード婚として話題になった。

Hiroは父が演歌歌手の森進一（78）、母は元歌手の森昌子さん（67）。3兄弟の末っ子で、長兄はロックバンド「ONE OK ROCK」のTaka（38）、次兄も昨年から「はてな」の名義で歌手活動を本格的に開始している。その芸能一家に新たな命が加わる。

次兄は元々、会社員として働きながら素性を伏せて音楽活動をしており、20年に正体不明のアーティストとして「夢？」でメジャーデビュー。同曲はドジャース大谷翔平の登場曲として使用されたことも話題になった。進一は、はてなが既婚者で、自身の初孫となる子供がいることも明かしている。