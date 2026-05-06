小泉孝太郎&ムロツヨシ、絶対に“負けられない戦い” レジェンドからサプライズ応援メッセージも
フジテレビ系バラエティー『小泉孝太郎＆ムロツヨシ 自由気ままに2人旅』（2日 後7：00）が5月6日に放送される。
【写真】若い！顔がシュッとしている10年前のムロツヨシ
20年来の友人である小泉とムロは、今回も沖縄県・石垣島を訪れる。それには深いワケがあり…。カジキ釣りの国際大会が開かれる聖地・石垣島で、４年前から何度もカジキ釣りにチャレンジし、昨年はムロの盟友・本多力まで巻き込んだものの、一度も釣り上げることはできず…。「どうしてもカジキが釣りたい！」という強い思いで再びリベンジを誓った２人が、今回は過去最長となる３日間船をチャーターしてカジキ釣りに挑む。
最初に、２人は万全を期して事前にこの“カジキ釣り”のキーパーソンと綿密な打合せをすることに。このキーパーソンとは、これまでお世話になり続けてきた井戸船長。船長は石垣島のカジキ釣りのチャンピオンと聞いていたのだが、小泉＆ムロと海に出るとなぜかヒットするのはサメばかりで…。まずは船長とともに、これまで“なぜ釣ることができなかったのか？”について反省しながら今回の作戦を立てる。船長いわく、天候や海のコンディションなどを考慮すると、今回釣れる確率はなんと“80％”！その言葉に半信半疑の２人で…。
船長お手製のカジキを描いた発泡スチロールを使い、ヒットに備えて釣り上げるための練習もすることに。カジキがヒットしたときのことを想定して、船上で２人がどう連携して立ち回るのかまで綿密に確認していく。そして、ここで船長が「海に行く前に大事なことをしていない」と切り出す。その言葉で３人はある場所へ向かう。
３人が訪れたのは地元の漁師に熱く信仰されている石垣島最古のお寺・桃林寺。なんと、船長が最後は“神頼み”と話し、大漁祈願をする。３人仲良く並んで参拝し、それぞれが胸に秘めた思いを抱えて手を合わせる。続いて、３人で１つのおみくじを引くことに。代表してムロがおみくじを引き、小泉がその内容を読み上げることになり、小泉は「すごいドキドキする」とおみくじを広げていく。一体どのようなお告げが書かれているのか？
さらに、今回２人は、日本のラグジュアリーなホテルを表彰するランキングで昨年ベスト10入りをした今話題のリゾートホテルに宿泊！ジャグジー併設のプールや絶景が楽しめるインフィニティプール、200種類以上のお酒が楽しめるバーなど、ハイエンドな空間を楽しめるホテル内を散策するが、翌日早朝からの釣りに備えて誘惑を断ち切り宿泊部屋へ向かうことに…。
宿泊する部屋に到着した２人はその広さと充実した設備に大興奮。そして、部屋では２人きりの差し飲みトークを。今回、自らこの特番を企画した２人は、一大決戦を翌日に控え、今何を思うのか？出港を翌日に控えた小泉から耳を疑う心配事が飛び出す。
そして、いよいよ３日間にわたる２人の絶対に負けられない戦いが始まる。まだ辺りが暗い早朝から船に乗り込み、気合十分の２人。エサ釣りから始めた２人の様子を見た船長は「上達してる！」と思わず声を上げるほど、順調に進めていく。そして過去最速のペースでカジキ釣りをスタート。だが、思わぬハプニングが発生し不穏な空気が漂い…。とんでもない事態が発生する。そして、なんと小泉とムロのカジキ釣りチャレンジを知った、ある大人気俳優やカジキ釣りを趣味とするレジェンドからサプライズ応援メッセージも。絶妙なコンビネーションで抜群の連携を見せる小泉とムロの結果はいかに。
【写真】若い！顔がシュッとしている10年前のムロツヨシ
20年来の友人である小泉とムロは、今回も沖縄県・石垣島を訪れる。それには深いワケがあり…。カジキ釣りの国際大会が開かれる聖地・石垣島で、４年前から何度もカジキ釣りにチャレンジし、昨年はムロの盟友・本多力まで巻き込んだものの、一度も釣り上げることはできず…。「どうしてもカジキが釣りたい！」という強い思いで再びリベンジを誓った２人が、今回は過去最長となる３日間船をチャーターしてカジキ釣りに挑む。
船長お手製のカジキを描いた発泡スチロールを使い、ヒットに備えて釣り上げるための練習もすることに。カジキがヒットしたときのことを想定して、船上で２人がどう連携して立ち回るのかまで綿密に確認していく。そして、ここで船長が「海に行く前に大事なことをしていない」と切り出す。その言葉で３人はある場所へ向かう。
３人が訪れたのは地元の漁師に熱く信仰されている石垣島最古のお寺・桃林寺。なんと、船長が最後は“神頼み”と話し、大漁祈願をする。３人仲良く並んで参拝し、それぞれが胸に秘めた思いを抱えて手を合わせる。続いて、３人で１つのおみくじを引くことに。代表してムロがおみくじを引き、小泉がその内容を読み上げることになり、小泉は「すごいドキドキする」とおみくじを広げていく。一体どのようなお告げが書かれているのか？
さらに、今回２人は、日本のラグジュアリーなホテルを表彰するランキングで昨年ベスト10入りをした今話題のリゾートホテルに宿泊！ジャグジー併設のプールや絶景が楽しめるインフィニティプール、200種類以上のお酒が楽しめるバーなど、ハイエンドな空間を楽しめるホテル内を散策するが、翌日早朝からの釣りに備えて誘惑を断ち切り宿泊部屋へ向かうことに…。
宿泊する部屋に到着した２人はその広さと充実した設備に大興奮。そして、部屋では２人きりの差し飲みトークを。今回、自らこの特番を企画した２人は、一大決戦を翌日に控え、今何を思うのか？出港を翌日に控えた小泉から耳を疑う心配事が飛び出す。
そして、いよいよ３日間にわたる２人の絶対に負けられない戦いが始まる。まだ辺りが暗い早朝から船に乗り込み、気合十分の２人。エサ釣りから始めた２人の様子を見た船長は「上達してる！」と思わず声を上げるほど、順調に進めていく。そして過去最速のペースでカジキ釣りをスタート。だが、思わぬハプニングが発生し不穏な空気が漂い…。とんでもない事態が発生する。そして、なんと小泉とムロのカジキ釣りチャレンジを知った、ある大人気俳優やカジキ釣りを趣味とするレジェンドからサプライズ応援メッセージも。絶妙なコンビネーションで抜群の連携を見せる小泉とムロの結果はいかに。