「中日７−３阪神」（５日、バンテリンドーム）

子どもたちへの最高のプレゼントだ。阪神・佐藤輝明内野手（２７）が５点を追った九回先頭から、リーグ単独トップとなる豪快な９号ソロを放った。これでこどもの日は６年連続安打で２年連続本塁打と強さを発揮。チームが連敗を喫した中で確かな存在感を示し、６日こそ阪神ファンに白星を届ける。

５点ビハインドでの最終回。勝利への道は閉ざされたかに思えたが、佐藤輝が希望の光をともした。ホームランキングへと突き進む、飛距離１２１メートルの９号ソロ。「最後の一本が次戦につながる？そうっすね。はい」。敗れただけに言葉数は少なかったが、「こどもの日」に少年少女を喜ばせた。

九回無死、４番手の福との対戦だった。１ボールからのスライダーを強振し、右翼ポール際の中段へ着弾。「まあまあ、良かったですね」。２日の巨人戦（甲子園）以来、３試合ぶりの一発。森下とヤクルトのサンタナに一時は本塁打数で並ばれたが、単独トップは譲らなかった。

猛虎打線としてはモヤモヤする展開だった。初回に森下のソロで先制しながら、序盤で逆転される。その後も前川のソロによる１点だけで、八回は１死満塁から森下が併殺打に倒れていた。ＧＷ真っただ中の祝日に３万６６９２人が詰めかけ、多くの子どもの姿があった。

虎党の子どもたちへ、価値のある一打を届けることができた。これで「こどもの日」は２年連続のアーチ。プロ入りから６年連続での安打となり、通算成績は２３打数８安打で打率・３４８、３本塁打、８打点とめっぽう強い。「いいところを見せられたんじゃないですか」。常日頃から子どもたちへのファンサービスは大事にしている。サインや写真撮影でも笑顔にできるが、ホームランは最高のプレゼントだ。

この豪快弾に憧れを抱いた、野球少年少女もいるだろう。未来のプロ野球選手へ、佐藤輝らしいメッセージを送った。「とにかく頑張れ！」。努力を重ね、三冠王を目指そうとしている男の力強い言葉。きっと、この本塁打で奮い立った人がいるはずだ。

佐藤輝の「５・５」の絶好調ぶりは健在だったが、チームとしては１５年からの連勝が「９」でストップ（２１年は引き分け）。６日は９連戦の勝ち越しをかけて、難敵の高橋宏と戦う。今季は３打数３安打で２四球と好相性の右腕。今季初の同一カード３連敗だけは避けたい。連敗の嫌な流れを止められるのは４番しかいない。