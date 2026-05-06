悪い流れを絶好調の男が断ち切る。阪神・高橋遥人投手（３０）が５日、先発する６日の中日戦（バンテリン）に向け同球場で調整。「しっかり試合を作れるように頑張りたいです」。連敗ストップを託される形となった。

前回、４月２９日のヤクルト戦（神宮）では９回３安打無失点で、早くも今季３度目の完封勝利。４月まででの３完封は、１リーグ時代の１９４３年・若林忠志氏が成し遂げて以来、８３年ぶりの快挙だった。自然と期待がかかるのは３試合連続完封で、達成すれば球団ではバッキー以来６０年ぶりとなる。ただ「全く意識してないです」と目の前の登板に集中する。

今季、同球場では４月１２日に完封勝利を挙げており良いイメージで臨める一方、ここ２戦で４発と当たっている中日打線の長打力を警戒。「大きいのを打てるバッターがいるので、その前にランナーを出さないこと。ストライク先行で攻めたい」と語った。

自身初の開幕ローテ入りから、４戦で３完封と圧倒的な投球が目立つ。ここまで防御率は０・２７と無双状態。「いろんな人に助けてもらって、投げられている」と充実の１カ月を送ってきた。それでも満足はしているわけではない。「ボールのクオリティーを上げていかないといけない。もっとよくなると思う」と力を込めた。

この９連戦は、ここまで８戦で計３６失点と投手陣が苦しんでいる。４勝４敗で迎えた最後の試合。高橋が嫌な流れを止め、最高の形で締めくくる。

◆高橋が狙う！球団６０年ぶり３試合連続完封！！ 高橋が６日・中日戦で完封勝利を飾ると自身３試合連続。２リーグ分立後の球団投手３試合以上連続完封勝利は過去に５人（６度）で以下の通り。５試合＝小山正明（１９６２年）、３試合＝真田重男（５２年）、村山実（５９年）、中井悦雄（６３年）、バッキー（６５、６６年）。高橋が３戦連続となれば、６６年のバッキー以来、６０年ぶりとなる。