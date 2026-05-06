どっちが“正しいバンカーのアドレス”？ベタピンにつけるコツを女子プロが解説

パーオン率が低くアプローチやバンカーから打つ機会が多いのがアマチュアのゴルフ。セカンドでグリーンを外してしまっても寄せて1パットで決めればパーだがそれが一筋縄ではいかないときも多い。

そんなときにベタピンにつける〝パーを拾うワザ〞を女子プロたちが伝授する。

【バンカーのヒント】ピン左側の「仮想のピン」を狙って打つ

仮想のピンに対して真っすぐ構える。ややオープンに構えてもOK。

ピンを真っすぐ狙うとフェースを開いているぶん球が右に飛び出したり、オープンに構えるとクラブを振る方向がわからなくなったりしませんか？

この対策として、ピンの左側に「仮想のピン」を設定。そこに向けて真っすぐ構えたらスタンスに沿って振ります。最初から球が右に出ることを計算し、フェースを大きく開いておけばバンスも活用できて脱出がラクになる。私はこの方法で苦手だったバンカーを克服しました！

バンカーが苦手な人にオススメです！

スタンス幅を広くして、体の重心を下げて構えるのが基本。ボール位置は左足寄り。

「ボールが右に飛び出したりクラブをピン方向に出しすぎてインパクトがゆるんだりするミスが悩みでした」（蛭田）

フェースは大きく開く

サンドウエッジのフェースを大きく開き、ターゲットラインより右に向ける。

スタンスに沿ってスイングする

「仮想のピン」は、距離やグリーンの傾斜などを考慮したうえでピンの左側に設定する。そしてスタンスなりに振れば、インパクトがゆるまず1回で確実に脱出できる。

いかがでしたか？ バンカー１発脱出を目指して練習してみましょう！



蛭田みな美

●ひるた・みなみ／1997年生まれ、福島県出身。164㎝。16年のプロテストに合格。23年のCAT Ladiesで悲願のツアー初優勝。25年シーズンは、富士フイルム・スタジオアリス4位。ユアサ商事所属。

構成＝小山俊正

写真＝田中宏幸