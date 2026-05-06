国内女子ゴルフの今季メジャー初戦、ワールド・サロンパス・カップは、７日に茨城県つくばみらい市の茨城ＧＣで開幕する。前週のＮＴＴドコモビジネス・レディースでツアー通算４勝目を挙げた菅沼菜々（２６）＝あいおいニッセイ同和損保＝が５日、２週連続優勝に意欲を見せた。

今回は３年ぶりに西コースが使われる。中でも大きな見どころは１５番パー３。前回１６０ヤードだった同ホールを９８ヤードに縮めた。１９９１、９２年のミヤギテレビ杯女子オープンが行われた松島チサンＣＣ１６番の１１５ヤードを、３４年ぶりに大幅に更新するツアー最短ホールとなる。茂木宏美コースセッティング担当は「短いクラブでしっかりとスピンコントロールの技術を追求するため」と説明した。

グリーン手前まで大きな池が迫るリスクもあるが、菅沼は「得意な４８度（のウエッジ）で狙う。カップが上の段だとちょうどいいし、下ならスピンを使って狙える」というプランを描いた。通算４勝も、メジャー大会は未勝利。「歴史ある大会での優勝はすごい名誉。いつかは」。好調を保ち、その“いつか”を今週、迎えたい。