◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―２ヤクルト（５日・東京ドーム）

涼しい顔で大きな仕事をやってのけた。巨人・赤星優志投手（２６）が今季初先発で５回３安打０封。首脳陣の予想を上回る働きで、スイスイと６３球にまとめた。「１イニングでも多くゼロで抑えることを目標にしていたのでうれしいです」。開幕以降リリーフでつかんだ２勝とはまた違う、白星の味をかみしめた。

ＧＷ９連戦の８戦目。先発を通達されてから１週間の短い調整で“本職”のスターター仕様へと戻した。最速１５０キロ。初回２死一、二塁を見逃し三振で切り抜けてリズムに乗った。「本当に中継ぎの気持ちで１イニングずつ投げました」。今季最長は２回。細かく継投する「オープナー」を想定していた杉内投手チーフコーチも「５回までいくとは…。ナイスピッチングすぎ」とビックリ。文句なしでお立ち台を勝ち取った。

そのヒーローインタビューでもＧ党を笑顔にした。「こどもの日」にインタビュアーを務めた野球少年から「コントロールをよくするにはどうしたらいいですか」と質問が。すると真顔で「えーっと…家の手伝いとかをしたらいいと思います」と返答。「大きな割り算を得意にするには…」「先生の話を聞いて家の手伝いもしたらいいと思います」。親子連れであふれた東京Ｄを爆笑させた。自身は幼少期、「掃除、洗濯、皿洗いから靴並べまで全部やりました」というお手伝いマスター。一番得意なのは「料理」だったという。

鉄仮面に見えて、実は面白い。そんな男が大切にする息抜きがある。球場への道中で芸人のトークを聞くこと。かまいたちや霜降り明星、エバースなどお笑い全般が好きで「ＹｏｕＴｕｂｅが更新されたら、すぐ見にいきます」。あまり表に出さないが、ギャグセンスも投手陣の中でピカイチで「一番オモロイのは優志」と言う同僚の声もよく耳にする。インタビューの最後は当然「これからもジャイアンツの応援と、お父さん、お母さんのお手伝いをして」と笑いで締めた。

昨季２２先発で自己最多６勝を挙げた右腕。阿部監督は今後も先発で起用していく可能性を示唆した。ヤクルト戦は昨季から自身４連勝。チームの連敗も、好調ツバメ打線の勢いも止めた。（堀内 啓太）

【高木豊Ｐｏｉｎｔ】 ５回無失点と、赤星は１００点満点の投球。武器のシュートも思いきりよく投げていた。ただあまりにいいコースに投げ、打者の手が出ないほどだった。これはリリーフで１球の失投も許されない習性がもたらしたもの。この日の好投で、次の先発チャンスが必ず巡ってくるだろうが、先発の時には、もう少し甘いコースでもいい。そうすれば、もっと簡単に打ち取れて、もっと長いイニングも可能になってくる。（スポーツ報知評論家・高木 豊）