「来季からプレミアでプレーする可能性が高い」23歳日本人戦士が今季で退団→ステップアップ移籍か！現地記者が報道 「多くのクラブが関心」でイタリア王者の指揮官も高く評価
イタリアでの２年目は、大きなケガに苦しめられた。だが、鈴木彩艶はパルマで今季もたびたび好パフォーマンスを披露。その評価は揺るぎない。当然、夏の去就が注目されている。
昨シーズン、セリエAデビューを飾った鈴木は、プレミアリーグやイタリア国内のビッグクラブからの関心が騒がれた。迎えた２年目、序盤戦で好調を続けた日本代表守護神だが、11月に左手を骨折。約４か月の長期離脱を余儀なくされる。
復帰当初は失点を招くミスで敗戦の戦犯とされるなど、厳しい局面も経験した。だが、その後は立て直し、２試合連続でクリーンシートを達成。４試合を残して残留を決めたパルマに貢献した。
戦列に戻ってからカルロス・クエスタ監督が起用し続けたことは、鈴木の絶対的な地位を示している。だが、パルマは離脱中に控えGKのエドアルド・コルビが台頭。その活躍にクラブはすぐ契約を延長しており、将来に備えている。
それだけに、23歳の守護神は夏の放出候補のひとりとされている。信頼できる代役がおり、高額な移籍金と利益も見込めるからだ。そしてその場合の有力な売却先と言われるのが、プレミアリーグである。
パルマ専門サイト『Parma Live』によると、移籍市場に精通するマッテオ・モレット記者は、「スズキはこの夏にパルマを去る可能性が極めて高い選手だ」と話した。
「スズキは来季からプレミアリーグでプレーする可能性が高い。プレミアの多くのクラブが彼に関心を寄せている。特にひとつのクラブがね。交渉がどうなるか見ていこう」
同記者は「イタリアにはスズキを非常に評価する人がいる。クリスティアン・キブだ」とも述べている。
「（パルマで）すでに指導した経験があり、スポーツ面で守護神として、プロ意識や性格面でも選手のタイプとして非常に評価している。だが、現時点で（キブが指揮するセリエA新王者の）インテルはスズキの獲得に動いていない」
浦和レッズ時代、鈴木はマンチェスター・ユナイテッドからオファーを受けながら、出場機会を重視してベルギーへの移籍を選んだ。それから約３年。欧州で着実に経験を積んできた鈴木が、この夏にどのような選択をするのか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
昨シーズン、セリエAデビューを飾った鈴木は、プレミアリーグやイタリア国内のビッグクラブからの関心が騒がれた。迎えた２年目、序盤戦で好調を続けた日本代表守護神だが、11月に左手を骨折。約４か月の長期離脱を余儀なくされる。
戦列に戻ってからカルロス・クエスタ監督が起用し続けたことは、鈴木の絶対的な地位を示している。だが、パルマは離脱中に控えGKのエドアルド・コルビが台頭。その活躍にクラブはすぐ契約を延長しており、将来に備えている。
それだけに、23歳の守護神は夏の放出候補のひとりとされている。信頼できる代役がおり、高額な移籍金と利益も見込めるからだ。そしてその場合の有力な売却先と言われるのが、プレミアリーグである。
パルマ専門サイト『Parma Live』によると、移籍市場に精通するマッテオ・モレット記者は、「スズキはこの夏にパルマを去る可能性が極めて高い選手だ」と話した。
「スズキは来季からプレミアリーグでプレーする可能性が高い。プレミアの多くのクラブが彼に関心を寄せている。特にひとつのクラブがね。交渉がどうなるか見ていこう」
同記者は「イタリアにはスズキを非常に評価する人がいる。クリスティアン・キブだ」とも述べている。
「（パルマで）すでに指導した経験があり、スポーツ面で守護神として、プロ意識や性格面でも選手のタイプとして非常に評価している。だが、現時点で（キブが指揮するセリエA新王者の）インテルはスズキの獲得に動いていない」
浦和レッズ時代、鈴木はマンチェスター・ユナイテッドからオファーを受けながら、出場機会を重視してベルギーへの移籍を選んだ。それから約３年。欧州で着実に経験を積んできた鈴木が、この夏にどのような選択をするのか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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