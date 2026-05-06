障害者の就労支援制度を悪用し、不当に利益を得ていたのだとすれば、到底許されない。

巨額の不正受給を許した国や自治体の責任も重い。

大阪市の福祉関連会社「絆ホールディングス」傘下の４事業所が２０２４〜２５年度、障害者就労支援の加算金１５０億円を不正に受給したとして、市は事業所の指定を取り消した。加算金の返還も請求したという。

事業所は「就労継続支援Ａ型」と呼ばれ、国や自治体の給付金で運営されている。障害者は事業所の利用者として軽作業に従事し、技能を習得して企業などへの就職を目指す仕組みだ。就職して半年たつと、加算金が支給される。

絆側は２０年頃から、利用者を事業所の運営スタッフに半年雇用した後、いったん利用者の立場に戻し、後に再びスタッフとして雇う行為を繰り返すことで、多額の加算金を得ていた。

そのため市は、制度の趣旨を逸脱する行為だと判断した。障害者によると、半年間の勤務といっても「何も仕事がなく、パソコンを開けば終了だった」という。

絆側は「見解が異なる」として市と法廷で争う方針だという。だが、形だけの就業実績を積み重ねても障害者のためにならないことは明白だ。加算金目当てだったと言われても仕方あるまい。

市は絆側による加算金請求の急増を２１年度に把握した。厚生労働省に相談すると、当時は支給条件が「半年間の勤務」というだけで、勤務実態や雇用の反復性まで問う規定がなかったため、違法とまでは言えないと回答された。

その後、一度就職した人については３年間、加算の対象としないルールが設けられた。だが、ルール創設後も、加算金の申請に対する市のチェックが行き届かず、絆側への給付を続けていた。

背景に制度の不備があったことは間違いなかろう。そのうえ、問題が判明した後の、国や市の対応も不適切だったと言う他ない。

Ａ型を含む障害者向けの福祉事業所の運営は、従来の社会福祉法人に加え、株式会社などの営利法人の参入も可能となっている。

多くの事業所が障害者の特性を踏まえた支援を続けているのに、障害者を金儲（もう）けの手段にしか考えていないような事業所が存在するとすれば、ゆゆしき事態だ。

国や自治体は、事業所運営への参入審査や、給付金の申請についてチェック体制を強化するなど、不正を許さない仕組みを整備しなければならない。