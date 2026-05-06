ゲーム実況の動画配信で人気の男女混交グループ「カラフルピーチ（からぴち）」が5日、都内で初のファンミーティング「みんなとドタバタ運動会！」の最終公演を開いた。ファンへのサプライズで、初のアリーナツアーを10月4日から4都市で開くことを発表。総動員数は9万人以上の規模となり、からぴち史上最大のツアーになる。

バーチャル空間で動画配信を行うグループが“アイドル化”している――。

発表された秋のツアー「からぴちパラダイス ARENA TOUR 2026〜シンフォニーエクスプレス〜」のテーマは「宇宙」。魔法の列車で銀河空間を旅する壮大な内容で、新曲も披露する。この日、紺の新衣装に身を包んだメンバーの新ビジュアルも解禁。割れんばかりの拍手を聞いたリーダーのじゃぱぱは「今回はストーリー仕立て。よりパワーアップした、からぴちパラダイスを見せたいので皆さん遊びに来てください」と呼びかけた。

ゲームや配信が好きな面々が集まって結成。歌もダンスも発展途上だが、ファン層の中心にいる小中学生たちは、協力して目標を達成する仲の良さを魅力に感じている。

今年3月、本紙の取材に応じたじゃぱぱは「リスナーさんが普段見ている僕らを間近で見て、一緒に楽しんでほしい」と運動会の企画意図を説明。昨年の5周年記念公演は1万人前後を収容する会場だったが、今回はリスナーと至近距離で交流するため2000人規模の会場を中心に選択した。派手な演出も使わず、「僕らのいつもの空気感を届けること」を大切にした。観客と力を合わせて、玉入れや応援合戦などのミッションをクリア。ゲーム配信と同様に筋書きのない時間を、ファンはメンバーの一員になり楽しんだ。

ファンとの絆を強固にして、次はグループ史上最大規模のツアーに向かう。YouTubeのチャンネル登録者数は239万人を突破する大人気ぶりだが「ワクワクすることが大好き！」という根の原動力は変わらない。“SUPER HERO”へと成長していく姿を見守っていきたい。（西村 綾乃）

≪運動会は全7カ所14公演で3万人動員≫運動会は3月から兵庫、北海道など全7カ所で14公演を開催。約3万人を動員した。赤組と白組に分かれて行ってきた対戦は、最終的に白組が総合優勝。優勝旗を手にした団長のなおきりは「共にやってくれたみんな、ありがとう！」と喜びを爆発させた。普段は顔を明かさず、バーチャル空間で活動するが「借り物競走」では、メンバーが客席通路を歩いてファンに私物を借りて回った。いつもは画面越しに見るメンバーが触れられる距離に近づくとあり、あちこちで悲鳴のような歓声が上がっていた。ライブパートでは新曲「Da―Cho」などを歌唱。片手を頭上に上げてダチョウを模したダンスでもファンと一体になっていた。