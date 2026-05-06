京都府南丹市の山林に、小学生の男の子（当時11）の遺体が遺棄された事件。

死体遺棄の容疑で逮捕された父親（37）について、警察はきょう=5月6日にも、殺人の疑いで再逮捕する方針です。



■“公衆トイレで結希さんと口論になり、言動に腹を立て、衝動的に首を絞めて殺害”という旨の供述

南丹市園部町の会社員・安達優季容疑者（37）は、3月23日から4月13日までの間に南丹市内の山林に、息子（養子）の結希さん（当時11）の遺体を遺棄した疑いで、すでに逮捕されています。

結希さんは3月23日の朝に、自宅で朝食を食べたところまでは生存が確認されていますが、安達容疑者は、3月23日～4月13日の3週間で、結希さんの遺体を複数の場所に転々と移動させたとみられています。

捜査関係者によると、結希さんの死亡をめぐり、安達容疑者は逮捕前の任意の取り調べに対し、“南丹市内の公衆トイレで結希さんと口論になった際に、言動に腹を立て、衝動的に首を絞めて殺害した”という趣旨の供述をしていたということです。

京都府警はきょう=5月6日にも、安達容疑者を、結希さんに対する殺人の疑いで再逮捕する方針です。