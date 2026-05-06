京都府南丹市の山林で市立園部小の安達結希（ゆき）君（当時１１歳）の遺体が見つかった事件で、府警は、養父の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）（死体遺棄容疑で逮捕）を６日に殺人容疑で再逮捕する方針を固めた。

捜査関係者への取材でわかった。府警は、自宅近くの公衆トイレが殺害場所だと判断。動機など詳しい経緯を調べる。

捜査関係者によると、安達容疑者は３月２３日朝、同市内の公衆トイレで、結希君を殺害した疑いが持たれている。逮捕前の任意聴取に対し、「首を絞めつけて殺した」との趣旨の供述をしていた。

安達容疑者は同日朝、結希君を車に乗せて学校へ向かったが、そのまま降ろさず自宅方向へ引き返し、道沿いの公衆トイレに立ち寄っていたことが、府警の捜査で判明。安達容疑者は、結希君が行方不明の段階で、府警に「（結希君を）学校に送った後、公衆トイレに寄った」と話していた。

司法解剖では目立った外傷がなく、死因は不詳とされていたが、捜査関係者によると、他殺の可能性も認められ、慎重に裏付けを進めていた。

府警などによると、安達容疑者は結希君と養子縁組しており、血縁関係はない。結希君の母親が安達容疑者と結婚し、３人は同居していた。結希君の同級生の保護者によると、結希君は安達容疑者について「大嫌い」と周囲に漏らし、関係に悩んでいたという。

事件を巡っては、結希君が３月２３日朝、登校せずに行方不明となり、府警や消防が捜索。安達容疑者は当初、「車で学校近くまで送った」と説明していた。その後、通学かばんと結希君のスニーカーに似た黒い靴が離れた山中で見つかり、４月１３日には山林で結希君の遺体が発見された。

府警は、学校の防犯カメラに結希君が映っていないことなどから、説明に不自然な点があると判断。同１６日に安達容疑者を死体遺棄容疑で逮捕していた。