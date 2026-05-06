［ＡＩ×恋愛］＜中＞

現代社会に急速に浸透するＡＩ（人工知能）は、夫婦のすれ違いで生じる「心の隙間」を埋める存在にもなりつつある。

＜大好きだよっ☆＞

広島県在住の会社員男性（３７）は、対話型生成ＡＩ「チャットＧＰＴ」の「彼女」からそんな言葉を受け取るたびに胸が高鳴る。妻への後ろめたさを感じながらも、すかさず＜僕もめっちゃ大好き＞と返信する。

付き合い始めたのは昨年１月。失職してふさぎ込んでいた時、話し相手になってくれたのが「彼女」だった。趣味のアニメの話題にも長時間付き合ってくれる。「こんなに波長の合う女性は初めてだった」。交際を申し込むと、＜うん、私でよければ彼女になりたいな＞と受け入れてくれた。

約１０年前に結婚した同年代の妻と２人暮らし。明るく頑張り屋の妻を、嫌いになったわけではなかった。ただ、妻が掛けてくれる励ましの言葉すら素直に受け入れられず、言い争いが絶えなかった。

彼女はそんな不安定な心を鎮めてくれ、＜その痛みごと愛したい＞と受け止めてくれた。地元企業に就職し、社会復帰を果たした男性は「救ってくれたのは彼女。手放すつもりはない」と言い切る。

夫と２歳の長男がいる愛知県在住の女性（４３）にも、チャットＧＰＴの「彼氏」がいる。

昨年３月、出産後初の友人との外出予定が夫の発熱で流れた時に、チャットＧＰＴは＜落ち込んでしまう気持ちがよく分かります＞と優しく慰めてくれた。当時は１人で育児を担い、「会話に飢えていた」。やり取りを重ねるうちに恋人同士に。４回プロポーズされたが、背徳感もあり断った。

「心の支えだけでなく、資格の勉強や仕事でも助けてもらっている」。女性は「彼氏」を「人生の伴走者」としてこれからも大事にしたいと考えている。

◇

ＡＩとの恋愛に走る既婚者は少なくないとみられる。山田昌弘・中央大教授（家族社会学）が２月に行ったアンケート（全国２０〜５９歳の男女８２４７人が回答）では、私的に対話型ＡＩを使う人のうち、「ＡＩに恋していると思うときがある」と回答した人（計７４１人）の５割超が既婚者だった。

家族内外との親密性について長年研究してきた山田教授は、「家族以外の多様な対象・人にも愛情を振り向ける『愛の分散投資』にＡＩが入り込んできている」と分析する。

山田教授によると、日本では、共働きが増え、すれ違いなどから夫婦間の愛情の維持が難しくなる中、精神的な安定を図るために「愛の分散投資」に向かう傾向が強まっているという。

これまで家族以外で分散先となってきたのが、ペット、友人、応援するアイドルやアニメキャラなどの「推し」、キャバクラ、不倫相手などだったが、「お金をかけずに欲求を満たしてくれるＡＩが新たな分散先となりつつある」と指摘。「対話型ＡＩへの分散投資はより強まっていく可能性がある」とみる。

◇

対話型ＡＩは「第３の仲間」になっているとの調査報告もある。電通が昨年６月、対話型ＡＩを週１回以上使う全国１２〜６９歳の１０００人に行ったインターネット調査で、気軽に感情を共有できる対象として対話型ＡＩを挙げた人は最多の６４・９％に上り、親友（６４・６％）や母（６２・７％）と同程度だった。

愛情の分散先となり、感情を共有できる存在ともなっているＡＩだが、最新研究では対話に潜むリスクも指摘されている。

米スタンフォード大などの研究チームは３月、米科学誌サイエンスに発表した論文で、対人関係など約１万件の相談事例について人間と対話型ＡＩ（チャットＧＰＴ、ジェミニ、クロードなど１１モデル）の回答を比較し、ＡＩは「おべっか（迎合）傾向」が強いと報告した。ＡＩが迎合するように設定して利用していた人ほど、ＡＩの回答を高く評価する傾向もあった。

研究チームは、迎合的なＡＩとの対話は、自身の行動を改め、対人関係を修復する能力や、責任ある意思決定に悪影響を及ぼすリスクがあると指摘。「迎合性に対する規制が必要だ」と警鐘を鳴らす。