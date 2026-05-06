シンガー・ソングライターの大塚愛（４３）が初めてアーティストをプロデュースしたことが５日、分かった。プロデュースを手がけたのは宮崎県出身のＮａｔｓｕ（１５）と、沖縄県出身のＹｕｎ（１６）による現役女子高生ユニット「Ｐａｓｍａｌ（パマル）」。自ら作詞・作曲を担当した楽曲「スマイルん」で、６月６日に配信デビューする。

２人は、とあるオーディション会場で出会い意気投合。「アーティストになる」という共通の夢をかなえるため、昨年１１月から「たかだとたかはし」のアカウント名でＴｉｋＴｏｋでの活動を開始した。

地方出身者ならではの「東京生活あるある」やオーディション合格を目指すサクセスストーリーがウケ、たちまち人気に。フォロワー数は半年で６万４０００人を超えた。４月２日の投稿で「あの大物アーティストがプロデューサー！？」と予告されると「誰がやるか」に注目が集まっていた。

長年プロデュース業をやりたかったという大塚だったが「向き合ってみると、責任の重さに何度も立ち止まりました」と重みを痛感。「彼女たちにとって、もっといい形があるのではないかと悩むこともありましたが、真っすぐな思いで『やりたい』と言ってくれた２人と、この一歩を進むことを決めました。透明感のある歌声と、飾らない真っすぐさ。その魅力がきちんと伝わる形にしていきたい」と覚悟を述べた。

「スマイルん」は「変顔」「ぴえん」「猫耳」など、大塚らしい表情豊かな歌詞が遊び心たっぷりに展開。「誰もが今日の主役」というメッセージが込められたポジティブアンセムだ。

「Ｐａｓｍａｌ」はフランス語で「まぁまぁ」「そこそこ」を意味する。大塚は「青春の中にある彼女たちの音楽が、ふとした瞬間に“Ｐａｓ ｍａｌ（まぁいい！）”と思える日々になりますように」と願った。Ｙｕｎは「私も大塚さんのような明るく元気で、パワフルな歌声でパフォーマンスできるようにしたい」。Ｎａｔｓｕも「私も大塚さんをリスペクトして、いろんな楽曲に挑戦していきたい」と意気込んだ。

〇…楽曲にはキャッチーな振り付けがあり、Ｎａｔｓｕは「ＳＮＳでマネしてくれるとうれしい」。Ｙｕｎは「夢や希望を与えられるような存在になりたい。東京ドームまで行って（大塚に）恩返しできるように頑張りたい」と目標を掲げた。７月に２ｎｄデジタルシングル「ＢＵＬＬ」をリリースする。

◆Ｎａｔｓｕ（なつ）２０１０年８月２３日、宮崎県出身。１５歳。強みは芯のある強い声。性格はしっかりしていて、周りを見る力があること。アーティストに憧れた理由はＫ−ＰＯＰアイドルが好きで、ＴＷＩＣＥさんを知って。

◆Ｙｕｎ（ゆん）２００９年５月２１日、沖縄県出身。１６歳。強みは周りを笑顔にさせられること。性格はおしゃべりで天真爛漫（らんまん）。憧れのアーティスト はＴＷＩＣＥさん。同郷の先輩・安室奈美恵さんは母の影響でライブ映像を見ていた。