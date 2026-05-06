◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日７―３阪神（５日・バンテリンドーム）

中日・金丸が、７回４安打２失点で自身初の２連勝。自己最多３勝目を挙げた。攻撃に流れを呼び込み、２試合続けて今季最多タイ７得点で２度目の３連勝。「勝ちを積み重ねていきたい」と、うなずいた。

プロ初登板先発で黒星を喫した２５年５月５日のＤｅＮＡ戦（バンテリンＤ）から１年。この日は、初回に森下、７回は前川に被弾したが「一発の後、すぐに切り替えられたことが良かった」と、成長を証明した。

４日から「勝利を結ぶ！ 塩結び」（税込み６５０円）が３日間限定で販売された。６連敗中だった４月２４日・ヤクルト戦（バンテリンＤ）の試合前、ベンチに“清めの盛り塩”が置かれた。その試合からチームが４連勝したことにあやかり、塩おむすびが商品化された。数を増やして販売したこの日も、開場から２０分で完売した。「借金をたくさんつくっている。ベストを尽くして白星をつかんでいく」と井上監督。“塩パワー”は、まだまだ続く。（森下 知玲）