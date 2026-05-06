◆パ・リーグ オリックス６―１ロッテ（５日・京セラドーム大阪）

オリックスのショーン・ジェリー投手（２８）が、苦しみながら「来日初＆日米最長身勝利」をつかんだ。「グレードＡと言える球が一つもなかった」と打ち明けたのは、キッズと掛け合ったヒーローインタビューを終えた後。５登板目で自己最長の７回を無失点で粘り、「本当にしんどかったです」と、２１３センチの長身を折り曲げた。

４回まで無安打。５回１死一、二塁では寺地を二ゴロ併殺に仕留めた。４日から開催される子ども向けイベント「Ｂｓオリっこデー」の２試合目。父からの呼び名「ショーティー」（Ｓｈｏｒｔｙ）を訳した「チビチャン」の背ネームで、無四球と丁寧に制球した。

開幕前、選手による決起集会に参加し、新加入のあいさつをした。「米国でプレーを続けるか、日本に来るか迷いました。でも、みんなが温かく迎えてくれて本当にうれしいです」。キャンプ中にはブルペン捕手を誘い、食事会を開催。エースの宮城らが沖縄出身であることにも興味を持ち、「しに（本当に）楽しい」と、特有の言い回しを覚えた。

メジャー最長身右腕として７勝。ＮＰＢでは歴代最長身の元楽天・ファンミル（１４年・２１６センチ）が未勝利だった。お立ち台でインタビュアーを務めた少女が「どうしたら大きくなれますか？」と質問。「僕の時は、体を上下に引っ張ってくれる機械があったので、それで引っ張ってもらいました」と爆笑を誘った。チームは今季最多の貯金８とし、パ・リーグ最速で２０勝に到達。オリ愛とユーモアにあふれた新助っ人に大成功の気配だ。（長田 亨）