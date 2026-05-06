平塚競輪場で開催中のG1「第80回日本選手権競輪」は最終日。11Rで決勝戦（優勝賞金1億300万円）が行われる。“ダービー王”の称号と「グランプリ2026」（12月30日、いわき平）の出場権利を懸けた大一番だ。

充実期を迎えた吉田に期待する。目標にする佐々木は吉田と真杉のS班2人に任された以上、果敢に駆ける。番手で車間を空けてから、後輩の頑張りを無駄にせず、タテに踏み込んで史上8人目のダービー連覇だ。3番手真杉の逆転も。栃茨ゴールデンコンビ＜5＞＝＜3＞が本線だ。

怖いの古性。唯一無傷で勝ち上がり、動きは上々。さらに頂上決戦とあれば、もう一つギアを上げてくる。単騎は苦にしないだけに縦横無尽に立ち回って突っ込んでくる。穴は松浦。取鳥の勢いをもらって21年以来2度目のダービー制覇を狙う。

（1）松浦悠士

荒井さんを差せているし悪くない。感じも準決が一番良かった。取鳥君。

（2）古性優作

ギアを上げすぎずに決勝に上がれて余力がある。単騎で自力、自在。

（3）真杉匠

太田君のカカリは半端じゃなかった。悪くない。関東3番手から直線勝負。

（4）渡部幸訓

Sが取れたらラッキーと思って行った。伸びはいい。菅田君に任せる。

（5）吉田拓矢

真杉君が踏んでから仕掛けようと思っていた。感覚はいい。佐々木君へ。

（6）取鳥雄吾

太田君の頑張りと岩津さんが番手を回らせてくれたおかげ。自力勝負。

（7）荒井崇博

普段しっかり練習しているおかげでついていけた。中国勢を追走する。

（8）佐々木悠葵

前受けはありがたかった。前のG1決勝より技術は上がっている。自力。

（9）菅田壱道

今開催は反省点が多い。決勝はしっかりレースをしたい。自力、自在に。