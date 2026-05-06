TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

6日午前4時35分ごろ、福島県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県中通りで、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、福島県の白河市と田村市、それに浪江町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□福島県
白河市　田村市　浪江町

■震度2
□福島県
郡山市　須賀川市　二本松市
本宮市　川俣町　鏡石町
泉崎村　中島村　棚倉町
矢祭町　玉川村　浅川町
小野町　いわき市　相馬市
福島広野町　楢葉町　富岡町
川内村　大熊町　双葉町
葛尾村　新地町　飯舘村

□宮城県
大崎市　名取市　角田市
岩沼市　柴田町　宮城川崎町
丸森町　亘理町　山元町
仙台泉区

□茨城県
筑西市

■震度1
□福島県
福島市　福島伊達市　国見町
大玉村　天栄村　西郷村
塙町　鮫川村　石川町
平田村　古殿町　三春町
南相馬市　猪苗代町　会津美里町

□宮城県
気仙沼市　登米市　宮城加美町
涌谷町　宮城美里町　白石市
蔵王町　村田町　仙台青葉区
仙台宮城野区　仙台若林区　石巻市
塩竈市　多賀城市　東松島市
富谷市　松島町　利府町
大和町　大衡村

□茨城県
土浦市　桜川市　水戸市
日立市　常陸太田市　高萩市
北茨城市　笠間市　ひたちなか市
常陸大宮市　城里町　東海村
大子町

□岩手県
大船渡市　住田町　一関市

□栃木県
那須塩原市　宇都宮市　鹿沼市
芳賀町　栃木那珂川町

□埼玉県
久喜市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。