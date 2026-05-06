6日午前4時35分ごろ、福島県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県中通りで、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、福島県の白河市と田村市、それに浪江町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□福島県

白河市 田村市 浪江町

■震度2

□福島県

郡山市 須賀川市 二本松市

本宮市 川俣町 鏡石町

泉崎村 中島村 棚倉町

矢祭町 玉川村 浅川町

小野町 いわき市 相馬市

福島広野町 楢葉町 富岡町

川内村 大熊町 双葉町

葛尾村 新地町 飯舘村





□宮城県大崎市 名取市 角田市岩沼市 柴田町 宮城川崎町丸森町 亘理町 山元町仙台泉区□茨城県筑西市

■震度1

□福島県

福島市 福島伊達市 国見町

大玉村 天栄村 西郷村

塙町 鮫川村 石川町

平田村 古殿町 三春町

南相馬市 猪苗代町 会津美里町



□宮城県

気仙沼市 登米市 宮城加美町

涌谷町 宮城美里町 白石市

蔵王町 村田町 仙台青葉区

仙台宮城野区 仙台若林区 石巻市

塩竈市 多賀城市 東松島市

富谷市 松島町 利府町

大和町 大衡村



□茨城県

土浦市 桜川市 水戸市

日立市 常陸太田市 高萩市

北茨城市 笠間市 ひたちなか市

常陸大宮市 城里町 東海村

大子町



□岩手県

大船渡市 住田町 一関市



□栃木県

那須塩原市 宇都宮市 鹿沼市

芳賀町 栃木那珂川町



□埼玉県

久喜市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。