福島県で最大震度3の地震 福島県・白河市、田村市、浪江町
6日午前4時35分ごろ、福島県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県中通りで、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、福島県の白河市と田村市、それに浪江町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□福島県
白河市 田村市 浪江町
■震度2
□福島県
郡山市 須賀川市 二本松市
本宮市 川俣町 鏡石町
泉崎村 中島村 棚倉町
矢祭町 玉川村 浅川町
小野町 いわき市 相馬市
福島広野町 楢葉町 富岡町
川内村 大熊町 双葉町
葛尾村 新地町 飯舘村
大崎市 名取市 角田市
岩沼市 柴田町 宮城川崎町
丸森町 亘理町 山元町
仙台泉区
□茨城県
筑西市
■震度1
□福島県
福島市 福島伊達市 国見町
大玉村 天栄村 西郷村
塙町 鮫川村 石川町
平田村 古殿町 三春町
南相馬市 猪苗代町 会津美里町
□宮城県
気仙沼市 登米市 宮城加美町
涌谷町 宮城美里町 白石市
蔵王町 村田町 仙台青葉区
仙台宮城野区 仙台若林区 石巻市
塩竈市 多賀城市 東松島市
富谷市 松島町 利府町
大和町 大衡村
□茨城県
土浦市 桜川市 水戸市
日立市 常陸太田市 高萩市
北茨城市 笠間市 ひたちなか市
常陸大宮市 城里町 東海村
大子町
□岩手県
大船渡市 住田町 一関市
□栃木県
那須塩原市 宇都宮市 鹿沼市
芳賀町 栃木那珂川町
□埼玉県
久喜市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。