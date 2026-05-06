ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は2日目。これからの女子レーサー界をリードする若手を紹介する「君こそスター候補」は田上凜（24＝大阪）を取り上げる。

昨年の山田理央からタスキを受け継ぎ、ド派手なドレスで“ミス38位”としてオープニングセレモニーに登場。ファンの熱視線を浴びた田上は「あんな格好は初めてです。こんなことをやるタイプじゃないです」と苦笑いを浮かべた。

インキープの初日3Rは1周1Mで神里の捲りに抵抗。続く2Mの外マイが及ばず4着に終わるも、24年7月に水神祭を飾り「好きです」と公言するまるがめで見せ場はつくった。

レース後は「（チルト）3度をやるつもりでピストンを換えたんですけど、伸びが良くなかったです」と残念そうに振り返る。

師匠・夏山亮平に伸び型を勧められて取り入れた3度は「スタートとか安定してきました」と手の内に入れてきた。そして「3度で選んでもらったんで」と2日目以降は調整などで伸びをアップさせ、ファンのためにもチルトMAXを貫くつもりでいる。

◇田上 凜（たのうえ・りん）2002年（平14）4月17日生まれ、和歌山県西牟婁（にしむろ）郡上富田町出身の24歳。大阪支部の132期生として23年5月10日、尼崎でデビュー。今年4月の蒲郡で初優出。通算成績は551戦20勝。好きな言葉・座右の銘は「人生プラマイゼロ」。同期に水谷理人、西丸敦基、富永夏哉人ら。1メートル57。血液型O。