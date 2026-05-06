今月は、まるがめと浜名湖でダブルオールスターが開催される。5日、まるがめでレディースオールスターが開幕した。ファン投票で初日12Rドリーム戦の2号艇に選ばれた井上遥妃に大注目。同じ徳島支部で同期の田中駿兵（23）にニューヒロイン候補の素顔を教えてもらった。

「とにかく負けず嫌い。感性も凄いけど人一倍努力していると思います。“格好いいモンキーターンがしたい”と言っていて一緒に練習している。自分と足の使い方が似ていると思う。ボートのノートもつけ始めて“超努力家”ですね。一緒に練習することで自分も感覚的にやっていたことを言葉で説明できるようになってきた。いい影響を受けています」

せっかくなので他の徳島勢もどんな選手か聞こう。

「岩崎芳美さんは今でも練習に来てくださいます。岩崎さんがいると練習の雰囲気が一段階締まるし、細かいテクニックが凄いので、道中でどこを走ると相手が嫌かとか勉強になります。喜多須杏奈さんは一見ユーモラスですけど中身がしっかりしている。細かい配慮が凄い。水面でも陸（おか）でも気配りの人です」

そして、こう来た。「最後に言わせてください！徳島支部ではないけど登みひ果！人間性が“神”です。131期を引っ張っていってくれる。とにかく仕事ができる人です！」

井上に大いに刺激を受ける田中も26年後期適用勝率はキャリアハイの7.29をマーク。「とにかく勝ちたいです。勝率でダービー出場を意識する位置にいたい」。浜名湖オールスターでSG初出場を果たす井上に続くべく切磋琢磨（せっさたくま）している。