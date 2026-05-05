キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です

冬の海岸での車中泊は「お一人様」になれる特別な時間です。

人の気配のしない海岸、車の窓越しに海を眺め、毛布に包まって酒を呑む。

演歌のような寂しさが、情報過多な日々に疲れた心をほぐしてくれます。

ひとり孤独に癒される時間が好きな、59歳寅造です。

今回は、茨城・久慈浜海岸を拠点に、平潟港で見つけたグルメを紹介します。

最高の冬の一人呑みをしてきました。

茨城県日立の海辺でお一人様を愉しむ

日立・北茨城あたりの海沿いは、冬でも雪が降ることは少なく、浜風の強さはあれど過ごしやすいエリアです。

都心からも高速道路なら2時間、下道でも3時間強と、一泊二日でもゆったりできる距離感。

「だれにも会わないで、静かに過ごしたい」という時には最適な場所です。

久慈浜海水浴場駐車場

夏は茨城県内屈指の人気スポットで、家族連れでにぎわう海水浴場ですが、冬場はまるで別世界の静けさです。

日中はサーファーや釣り人の姿もありますが、夜になると静寂に包まれ、広い砂浜を独り占めできます。

冬の澄んだ空気の中、寝ぼけ眼で眺める久慈浜の日の出も別格でした（寒いから車中からでしたが）。

公衆トイレも完備されていて、清潔に管理されています。

だれでもトイレには暖房便座とウォシュレットつき。

冬の車中泊には嬉しい設備です。

久慈浜海水浴場 駐車場

住所：茨城県日立市久慈町1丁目17

収容台数：約350台

料金：無料

営業時間：24時間

※海水浴シーズンは有料なのでHP参照ください。

詳細はこちら▷日立市観光物産協会HP

※公共施設での車中泊は、休憩・仮眠目的での短時間利用が前提です。

長時間の滞在やキャンプ行為は禁止されている場合があります。

また、ゴミの持ち帰りや夜間は静かに過ごすなどマナーを守って、気持ちよく利用しましょう。

道の駅 日立おさかなセンター

「人けのない無料駐車場はちょっと怖い」という方は、近くの道の駅日立おさかなセンターがおすすめです。

海鮮系の飲食店やお土産屋さんが充実していて、本格的に海の幸を堪能できます。

特に、鮮度にこだわった魚介を自分で選んで作る「味勝手丼」は楽しくて美味しい。

詳しくは、こちらの記事もどうぞ。

詳しい紹介記事はこちら▷参考記事【日立市】道の駅日立おさかなセンターは新鮮な海鮮が楽しめる

道の駅 日立おさかなセンター

住所：茨城県日立市みなと町5779-24

TEL：0294-54-0833

定休日：年中無休

詳細はこちら▷道の駅 日立おさかなセンター

石臼作り！カリッカリでフワッフワなあんこう揚げ

久慈浜海岸からさらに1時間ほど北上した北茨城市・平潟（ひらかた）港。

その港に構える「大黒屋水産食品」さんで、冬の海鮮チャンピオン・あんこうをリーズナブルに味わえる一品を見つけました。

車中泊旅では、気まぐれに国道を外れてふらふらと寄り道をするのが好きで、今回も「この道の先に何かあるかな？」と港の方へ入っていって出会ったのが「あんこう揚げ」。

平潟港で水揚げされたあんこうの身と皮を石臼ですり身にした、手作りのさつま揚げです。

焼き網で焼いてみると、表面はカリッカリ、中はフワフワなのにプリンとした弾力のある食感。

あんこうの旨味がぎゅっと詰まった美味しさでした。

他ではなかなか手に入らない、この港ならではの一品です。

大黒屋水産食品

住所：茨城県北茨城市平潟町582

料金：あんこう揚げ 1枚 260円（税込）

定休日：不定休（HP要確認）

詳細はこちら▷大黒屋水産食品

まとめ

地方にいくと、地元スーパーでの買い物も旅の楽しみのひとつです。

港町のスーパーでは、都会ではまず見かけない海の幸に出会えることがよくあります。

この旅でも、地元スーパーであん肝、イカ刺し、わかしの刺身を入手。

「これ全部混ぜたらヤバいかも」と、わかしの刺し身をあん肝・イカ刺しで和えてみたら、当然のように美味すぎました。

食器洗いもいらず、片付けも楽ちん。

またしても最高の晩酌になりました。