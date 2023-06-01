WEST.12周年迎えまだまだ“進化” 『唯一無二』詰まったライブに1.5万人が熱狂【メンバーコメント全文】
7人組グループ・WEST.（重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、濱田崇裕※濱＝異体字、小瀧望）が5日、横浜アリーナで『WEST. LIVE TOUR 2026 唯一無二』を開催。同会場初日公演では約2時間半にわたって31曲を披露。豊かな7人のボーカル、サービス精神たっぷりなエンタメ演出も満載で1万5000人のファン“ジャス民”を熱狂させた。
【写真】ビバリーヒルズ？を舞台にしたミュージカルに挑戦するWEST.
デビュー12周年、12枚目となるフルアルバム『唯一無二』を引っ提げたアリーナツアーでは、タイトルに「1」と「2」が入った渾身の一枚を引っ提げ、全国9都市28公演を開催。全体では約28万4000人を動員、同会場では2日間3公演4万5000人を動員する。
今回のテーマはまさに“唯一無二を探す旅”。メンバー全員でお客さんの喜ぶ顔を想像しながら構成・演出を練り上げ、車（バン）やハイウェイをモチーフにしたセットのもと、7人が車に乗り込みガレージを飛び出すシーンから物語が開始する。
デビュー12年、誰1人欠けることなく7人で歩んできた WEST.が今改めて問う“唯一無二”とは…。お客さんと一緒に多彩なジャンルの楽曲をめぐりながらその答えを探しにいく。
前半にはWEST.ライブの風物詩コントコーナー…ではなくミュージカルを披露。2019年の『LIVE TOUR 2019 WESTV!」以来7年ぶりストーリー・構成・台本すべてメンバーで考えた力作『俺たちの True Love Story 〜episode.1〜』では、ビバリーヒルズの大学生（？）にふんした7人の恋と青春を描き、ファンを爆笑の渦に。
幾度となく使用してきたステージ機構の“リフター”を WEST.ならではの演出で披露したり、熊木幸丸（Lucky Kilimanjaro）、石原慎也（Saucy Dog）、橋口洋平（wacci）、こやまたくや（ヤバイTシャツ屋さん）、トータス松本（ウルフルズ）、柳沢亮太（SUPERBEAVER）らそうそうたるアーティストからの提供曲のパフォーマンスも。セッションコーナーやジャス民とのコールアンドレスポンスの掛け合いなどまさに“唯一無二”なステージで12周年の実力と挑戦を存分に発揮した。
■メンバーコメント
▼重岡大毅
とにかく大熱狂です！一体感がすごいです！始まったら終わるまであっという間なくらいの熱量を感じています。これはWEST.ならではの魅力じゃないかなと思っているので大切にしたいです。みんな本当にすごい！7人一緒に誰1人欠けることなく12年歩み続けてこられたのは皆様のおかげです。それを今後もさらに力に変えてパフォーマンスし続けたいと思います。今後のWEST.もお楽しみください！
▼桐山照史
「これが唯一無二だ!」という明確な答えはまだ探している途中ですが、ただ、7人でステージに立てていることが唯一無二なんだと思えるライブができていると感じます。見どころの一つとしては、こんな使い方する？というぐらい機構を面白く使っている曲があるので、そこもWEST.ならではの唯一無二なポイントです！僕たち7人に加えて、何よりもお客さんが声を出してくれて出来上がっているライブになっていると思いますので、その一体感にもご注目ください！
▼中間淳太
今回はメンバー全員で意見を出し合って作ったライブなので、12年の経験が生かされた内容になっていると思います。個人的にはコント…いや、ミュージカルが見どころです！
WESTV!（2019年）以来の完全メンバープロデュースなので、作る過程もそうですが、メンバーが本当に楽しそうに演じています。そしてこのミュージカルを何も疑問に思わず受け入れてくれるファンの皆さんが何よりも唯一無二な存在です！全部のことを一生懸命楽しんでくれる皆さんとメンバーの“唯一無二”感をぜひ会場で感じてください！
▼神山智洋
フェスなどでステージに立つことが増えましたが、ライブは幅広い楽曲が聞ける場所でもいいんじゃないかということで、今回は懐かしい曲も多いです。懐かしい曲だけど実は初披露の曲もあったり、そこは注目ポイントの一つです。楽しいこともやるし、かっこいいこともやるし、コントもやるし、、、いろんな顔を持っているWEST.ならではの「特盛バック」のようなスタイルが年々確立できているなと感じています。一瞬一瞬を焼き付けて楽しんでもらえたらうれしいです!!
▼藤井流星
セットにも懐かしさを感じるし、懐かしい曲も披露しているし、今回はある種、原点回帰なライブになっていると思います。見どころはミュージカルですね！（笑）これはもうWEST.にしか出せない唯一無二な部分だと思います。ファンの皆さんもすごく声を出してくれるし、楽しそうな顔をしてくれる。12年経っても変わらずライブができて、僕たちがライブをすることで笑顔になってくれる人がいるというありがたみをひしひしと感じています。今の自分があるのは応援してくれる方々のおかげです。いつもありがとう！
▼濱田崇裕（濱＝異体字）
過去一と言っていいぐらいとにかくメンバーが楽しそうにしていますね。なおかつコント（僕らはミュージカルと呼んでいますか）は、一から自分たちで作ったので、僕らなりの唯一無二な部分かなと思います。昔から応援してくださっている方も、最近知ったという方も、みんなの楽しそうな顔を見ると本当に嬉しいです。どうか飽きずに、これからもWEST.楽しんでもらえたらと思います！
▼小瀧望
今回3年ぶりに新規ユニット曲を披露していますが、面白いくらいにジャンルもパラバラで、それぞれの魅力が存分に発揮されています。また、本来かっこよく見せるための機構を面白おかしく使っているところも WEST.らしさが出ています。そしてなんといっても新作ミュージカルも披露しているので、なんとか受け入れていただけたら嬉しいです…！全体的に“楽しいライブ”を意識したので、とにかく笑顔になってもらえたらと思います！
【写真】ビバリーヒルズ？を舞台にしたミュージカルに挑戦するWEST.
デビュー12周年、12枚目となるフルアルバム『唯一無二』を引っ提げたアリーナツアーでは、タイトルに「1」と「2」が入った渾身の一枚を引っ提げ、全国9都市28公演を開催。全体では約28万4000人を動員、同会場では2日間3公演4万5000人を動員する。
デビュー12年、誰1人欠けることなく7人で歩んできた WEST.が今改めて問う“唯一無二”とは…。お客さんと一緒に多彩なジャンルの楽曲をめぐりながらその答えを探しにいく。
前半にはWEST.ライブの風物詩コントコーナー…ではなくミュージカルを披露。2019年の『LIVE TOUR 2019 WESTV!」以来7年ぶりストーリー・構成・台本すべてメンバーで考えた力作『俺たちの True Love Story 〜episode.1〜』では、ビバリーヒルズの大学生（？）にふんした7人の恋と青春を描き、ファンを爆笑の渦に。
幾度となく使用してきたステージ機構の“リフター”を WEST.ならではの演出で披露したり、熊木幸丸（Lucky Kilimanjaro）、石原慎也（Saucy Dog）、橋口洋平（wacci）、こやまたくや（ヤバイTシャツ屋さん）、トータス松本（ウルフルズ）、柳沢亮太（SUPERBEAVER）らそうそうたるアーティストからの提供曲のパフォーマンスも。セッションコーナーやジャス民とのコールアンドレスポンスの掛け合いなどまさに“唯一無二”なステージで12周年の実力と挑戦を存分に発揮した。
■メンバーコメント
▼重岡大毅
とにかく大熱狂です！一体感がすごいです！始まったら終わるまであっという間なくらいの熱量を感じています。これはWEST.ならではの魅力じゃないかなと思っているので大切にしたいです。みんな本当にすごい！7人一緒に誰1人欠けることなく12年歩み続けてこられたのは皆様のおかげです。それを今後もさらに力に変えてパフォーマンスし続けたいと思います。今後のWEST.もお楽しみください！
▼桐山照史
「これが唯一無二だ!」という明確な答えはまだ探している途中ですが、ただ、7人でステージに立てていることが唯一無二なんだと思えるライブができていると感じます。見どころの一つとしては、こんな使い方する？というぐらい機構を面白く使っている曲があるので、そこもWEST.ならではの唯一無二なポイントです！僕たち7人に加えて、何よりもお客さんが声を出してくれて出来上がっているライブになっていると思いますので、その一体感にもご注目ください！
▼中間淳太
今回はメンバー全員で意見を出し合って作ったライブなので、12年の経験が生かされた内容になっていると思います。個人的にはコント…いや、ミュージカルが見どころです！
WESTV!（2019年）以来の完全メンバープロデュースなので、作る過程もそうですが、メンバーが本当に楽しそうに演じています。そしてこのミュージカルを何も疑問に思わず受け入れてくれるファンの皆さんが何よりも唯一無二な存在です！全部のことを一生懸命楽しんでくれる皆さんとメンバーの“唯一無二”感をぜひ会場で感じてください！
▼神山智洋
フェスなどでステージに立つことが増えましたが、ライブは幅広い楽曲が聞ける場所でもいいんじゃないかということで、今回は懐かしい曲も多いです。懐かしい曲だけど実は初披露の曲もあったり、そこは注目ポイントの一つです。楽しいこともやるし、かっこいいこともやるし、コントもやるし、、、いろんな顔を持っているWEST.ならではの「特盛バック」のようなスタイルが年々確立できているなと感じています。一瞬一瞬を焼き付けて楽しんでもらえたらうれしいです!!
▼藤井流星
セットにも懐かしさを感じるし、懐かしい曲も披露しているし、今回はある種、原点回帰なライブになっていると思います。見どころはミュージカルですね！（笑）これはもうWEST.にしか出せない唯一無二な部分だと思います。ファンの皆さんもすごく声を出してくれるし、楽しそうな顔をしてくれる。12年経っても変わらずライブができて、僕たちがライブをすることで笑顔になってくれる人がいるというありがたみをひしひしと感じています。今の自分があるのは応援してくれる方々のおかげです。いつもありがとう！
▼濱田崇裕（濱＝異体字）
過去一と言っていいぐらいとにかくメンバーが楽しそうにしていますね。なおかつコント（僕らはミュージカルと呼んでいますか）は、一から自分たちで作ったので、僕らなりの唯一無二な部分かなと思います。昔から応援してくださっている方も、最近知ったという方も、みんなの楽しそうな顔を見ると本当に嬉しいです。どうか飽きずに、これからもWEST.楽しんでもらえたらと思います！
▼小瀧望
今回3年ぶりに新規ユニット曲を披露していますが、面白いくらいにジャンルもパラバラで、それぞれの魅力が存分に発揮されています。また、本来かっこよく見せるための機構を面白おかしく使っているところも WEST.らしさが出ています。そしてなんといっても新作ミュージカルも披露しているので、なんとか受け入れていただけたら嬉しいです…！全体的に“楽しいライブ”を意識したので、とにかく笑顔になってもらえたらと思います！