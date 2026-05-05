『時すでにおスシ!?』（TBS系）第5話では、みなと（永作博美）と大江戸（松山ケンイチ）が森（山時聡真）の進路問題に巻き込まれ、なぜか巻き寿司を握る。

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みなとが鮨アカデミーに入学して1カ月が経過した。3カ月で鮨職人を目指す鮨アカデミーでは、早くも進路を考え始める時期。だが、勢いで入学を決めてしまったみなとはまだ何も決まっておらず、進路希望調査票には「未定」と書いて提出する。もう一人、大江戸のクラスで将来に行き詰まっていたのが、最年少の森だ。

最初の歓迎会では、入学の動機について「少しでも早く手に職をつけたくて」と語っていた森。寡黙で感情が読みづらいが、誰よりも真面目で内側から意欲が溢れ出る若者を山時聡真が好演してきた。そんな森はまっすぐに鮨職人を目指していたはずだが、大江戸との進路面談で「意味がなくなった」と打ち明ける。

その直後、森の母・温子（佐藤江梨子）が鮨アカデミーに乱入。森が家族にも内緒で大学を辞め、祖父・克己（でんでん）の傾きかけた鮨屋を継ぐべく鮨アカデミーに入学していたことが発覚する。しかし、克己は店を畳む方針であり、森は行き場を失いかけていた。

自身が中卒であることから、勉強が得意な森に期待をかけていた温子の失意は大きい。みなともまた、親友の泉美（有働由美子）から「息子に寄りかかりすぎ」と言われるほど、自分の人生を渚（中沢元紀）に捧げてきたがゆえに彼女の気持ちが痛いほどわかるのだろう。荒ぶる温子に寄り添った上で、「森が嘘をついたのは大事な家族に心配をかけたくなかったからではないか」と子どもの目線にも立ったアドバイスができるのは、子育てを終えた今だからこそ。母親として少し先輩のみなとを温子は“姐さん”と呼び、静岡にある克己の鮨屋にデコトラで招待する。

一方、私服だと“組長”感が増す大江戸は、森が「地球最後の日に食べたくなる」と語る克己の鉄火巻きを食べに静岡へ。教師として森の進路を気にかけている部分もあるのだろうが、克己が握る鮨のあまりのおいしさに元職人の血が騒ぎ、思わず目的を忘れる。そんな中、鉄火巻きの大口注文が入り、大江戸と森、後から追いついたみなとたちも作業を手伝うことになった。

根っからの職人気質で、「3カ月で鮨職人になれるはずがない」と鮨アカデミーの存在にも否定的だった克己。ゆえに自分の店を森が継ぐことにも反対だったが、一緒に板場に立ったことで、そのかたくなな心が少しずつほぐれていく。鮨職人としてどれだけ研鑽を積んだかという“年月”はもちろん大切だが、それ以上に大事なのは“心意気”ではないだろうか。

森は初めて板場に立ったが、尊敬する克己から教えを乞い、おいしい鮨を客に届けるために奮闘していた。その頼もしい姿を見て、克己だけでなく温子も安心したようだ。「うまくいかなくてもいい。失敗してもいい。挫折してもいい。ただ、幸せになることから逃げるな！」という温子の台詞は、全親が子どもに伝えたいことだろう。

みなとも今回の出来事を経て、自分の進路について気づいたことがあった。それは進路希望調査票に書いた「未定」が、前向きなものであるということ。「嘘」には“人を欺くための嘘”と“大事な人を思っての嘘”と2種類あるように、「未定」にも2種類ある。夫を亡くしてから、家と職場を往復しながら必死に息子を一人で育ててきたみなとの世界は鮨アカデミーに入学したことで大きく広がった。いろんな人がいて、いろんな道がある。その膨大な可能性を前にして迷えるというのは、どれほど贅沢で豊かなことなのだろう。みなとは今、ワクワクした気持ちで「未定」の未来を抱きしめている。

一方の大江戸も講師としての仕事にやりがいを覚えつつも、久しぶりに板場に立ったことで心に湧き立つものがあったようだ。森の実家の狭い一室で布団に寝転びながら、みなとと大江戸が未来について語り合うシーンはまるで修学旅行のよう。いつか「未定」が取れて、ただの「前向き」になった時、2人はどんな関係になっているのか。困っている人を放っておけないお節介な2人が、一緒に鮨屋を切り盛りしながら、客の世話を焼いている未来がほんの少し見えた気がした。

ゴールデンウィークで実家に帰省した息子について、「ぐっすり寝ている姿が愛おしくて」と友人たちに語っていたみなと。寝言を呟きながら眠りについている大江戸に感じた愛おしさはそれと同種のものなのか、あるいは恋なのか、本人も判別がついていない様子である。ただ、彼女がこのところ感じている憂鬱は単なる五月病ではなく、大江戸が澪（土居志央梨）と一緒にいるところを目撃したことも関係していそうだ。澪の正体はすでに公式サイトの相関図で大江戸の元妻と判明しているが、みなとはまだ気づいていない。2人の関係の進展には要注目だが、今はそれ以上に職場で悩みを抱えている渚のことが気がかりだ。彼もまたみなとに心配をかけまいと、必死に順調であるように装っているのかもしれない。（文＝苫とり子）