ゴールデンウイーク終盤　各地で“Uターン”ピーク　「こどもの日」に響く元気な泣き声

ゴールデンウイークも終盤を迎え、ふるさとや行楽地からのUターンラッシュがピークを迎えています。

神社の境内に響き渡る元気な泣き声。

こどもの日の5日、広島市の広島護国神社では、こどもたちの健やかな成長を願って毎年恒例の「泣き相撲」が行われました。

特設の土俵で真剣勝負に挑む、法被に鉢巻き姿の赤ちゃん力士たち。

参加した人：

いい泣きっぷりでした。元気な子に育ってほしい。

ゴールデンウイークも終盤、5日も行楽地は多くの人でにぎわいました。

一方、各交通機関ではゴールデンウイークのUターンラッシュがピークを迎えています。

北海道の新千歳空港では、休みを一緒に過ごした人たちとの別れを惜しむ姿が。

埼玉から：

大阪のおじいちゃん、おばあちゃんに会いに来て、公園でご飯食べたりした。ずっといたいなって思っちゃう。

羽田空港の到着ロビーでは、大きな荷物を持った人たちが次々と出てきます。

帰国ラッシュも始まりました。

円安のもとでの海外旅行はどうだったか尋ねると、ヨーロッパから帰国した人たちは「新婚旅行でフランスのパリとイタリアのローマとベネチアに。（物価が）全部高かった」「ナポリ、ローマ、フィレンツェに行ってきました。（節約のため）簡易的なご飯とサバ缶とか持っていったりして」と話しました。

羽田空港によりますと、国際線は5日1日で約3万7700人が到着する見通しで、6日ピークを迎えます。