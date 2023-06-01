NY株式5日（NY時間11:11）（日本時間00:11）
ダウ平均　　　49275.40（+333.50　+0.68%）
ナスダック　　　25301.20（+233.40　+0.93%）
CME日経平均先物　60405（大証終比：+985　+1.63%）

欧州株式5日GMT15:11
英FT100　 10181.87（-182.06　-1.76%）
独DAX　 24355.98（+364.71　+1.52%）
仏CAC40　 8028.42（+52.30　+0.66%）

米国債利回り
2年債　 　3.934（-0.018）
10年債　 　4.418（-0.020）
30年債　 　5.000（-0.015）
期待インフレ率　 　2.490（-0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.075（-0.012）
英　国　　5.067（+0.103）
カナダ　　3.608（-0.005）
豪　州　　4.971（-0.009）
日　本　　2.504（-0.013）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.80（-4.62　-4.34%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4589.40（+56.10　+1.24%）

ビットコイン（ドル）
81445.19（+1510.49　+1.89%）
（円建・参考値）
1284万0649円（+238144　+1.89%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ