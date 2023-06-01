ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は３３３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式5日（NY時間11:11）（日本時間00:11）
ダウ平均 49275.40（+333.50 +0.68%）
ナスダック 25301.20（+233.40 +0.93%）
CME日経平均先物 60405（大証終比：+985 +1.63%）
欧州株式5日GMT15:11
英FT100 10181.87（-182.06 -1.76%）
独DAX 24355.98（+364.71 +1.52%）
仏CAC40 8028.42（+52.30 +0.66%）
米国債利回り
2年債 3.934（-0.018）
10年債 4.418（-0.020）
30年債 5.000（-0.015）
期待インフレ率 2.490（-0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.075（-0.012）
英 国 5.067（+0.103）
カナダ 3.608（-0.005）
豪 州 4.971（-0.009）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.80（-4.62 -4.34%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4589.40（+56.10 +1.24%）
ビットコイン（ドル）
81445.19（+1510.49 +1.89%）
（円建・参考値）
1284万0649円（+238144 +1.89%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49275.40（+333.50 +0.68%）
ナスダック 25301.20（+233.40 +0.93%）
CME日経平均先物 60405（大証終比：+985 +1.63%）
欧州株式5日GMT15:11
英FT100 10181.87（-182.06 -1.76%）
独DAX 24355.98（+364.71 +1.52%）
仏CAC40 8028.42（+52.30 +0.66%）
米国債利回り
2年債 3.934（-0.018）
10年債 4.418（-0.020）
30年債 5.000（-0.015）
期待インフレ率 2.490（-0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.075（-0.012）
英 国 5.067（+0.103）
カナダ 3.608（-0.005）
豪 州 4.971（-0.009）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.80（-4.62 -4.34%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4589.40（+56.10 +1.24%）
ビットコイン（ドル）
81445.19（+1510.49 +1.89%）
（円建・参考値）
1284万0649円（+238144 +1.89%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ