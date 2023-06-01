「玉座」が約120mmのミニチュアに！ ガチャ「玉座 -The Thrones of Justice and Evil-」5月下旬発売手持ちのフィギュアを座らせて楽しめる
【玉座 -The Thrones of Justice and Evil-】 5月下旬 発売予定 価格：1回400円
(C)T-ARTS
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「玉座 -The Thrones of Justice and Evil-」を5月下旬に発売する。価格は1回400円。
本商品は、玉座のミニチュア。全高約120mm（座面の高さ約37mm）で、手持ちのフィギュアを座らせて楽しめる。ラインナップは正義ver.の「The Thrones」、「The Thrones EX」、「The Princess Thrones」、「The Princess Thrones EX」と、悪ver.の「The Evil Thrones」、「The Evil Thrones EX」、「The Evil Princess Thrones」、「The Evil Princess Thrones EX」の全8種。「EX」はフロッキー仕様の豪華版となっている。
The Thrones
The Thrones EX
The Princess Thrones
The Princess Thrones EX
The Evil Thrones
The Evil Thrones EX
The Evil Princess Thrones
The Evil Princess Thrones EX
