27歳の人気モデルにガチ惚れした元日本一のアスリートが、強すぎる独占欲を見せた結果、残酷すぎる結末を迎え、スタジオから「泣いちゃうよ」と悲鳴が上がる場面があった。

【映像】残酷すぎる“婚約破棄”の瞬間

5月5日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第2話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

今回は、婚約中の女性が別の男性とデートに行ける新ルール「KEEPデート」が発表された。それには現在の婚約者の許可が必要となるが、女性陣にとっては他のハイスペ男性に会える貴重な機会だ。

なつえは同棲生活を始めたソラ（元アスリートの会社役員・年収1100万円）に対し、「ソラくんは、今私が他の男性とデートに行ったらどう思うのかなって」と相談を持ちかける。これに、なつえにガチ惚れしているソラは「めちゃくちゃ素直な気持ちを言うと、マジで行って欲しくない。ちょっと他の奴らに渡したくないかな」と本音を返した。

そして迎えた運命の0時。婚約を継続するか破棄するかを時計の前で決断する場面で、なつえは時計の針を止める「婚約破棄」を選択した。この残酷すぎる結末に、スタジオからは「マジで！？」「泣いちゃうよ」「胸が痛い」「ソラが1人で突っ走っちゃったのかな」と悲鳴が上がる。

なつえは「人として素敵な人だなと思った」と振り返りつつも、「デートに行っていいか聞いた時、真っすぐ言葉を伝えてくれたからこそ、その気持ちに真っすぐ答えられない今の自分の現状がある。進みきれない自分の気持ちにも正直でいたい」と、苦渋の決断に至った胸の内を告白。ソラは「本当に幸せになって欲しいなって心から思ってます」と、なつえの婚活にエールを送った。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）