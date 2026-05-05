チェコ野球協会が２０日、公式Ｘを更新。昨季限りでロッテを退団し、今季からチェコの「ドラキ・ブルノ」に所属している荻野貴司外野手（４０）のプレーする様子を紹介した。

「Ｏｇｉｎｏ−ｓａｎ」という書き出しで２得点を挙げて勝利に貢献したことを伝えた。動画では二塁打を放った荻野が二塁上でヘルメットを取って一礼するシーンや、三塁からタッチアップして本塁にヘッドスライディングで生還するシーンも映っている。

荻野はロッテ時代と同じ背番号０のユニホームを着用。オールドスタイルで、プレーを全力で楽しんでいる様子が伝わってくる。ファンからは「なんかオギさんパワーアップしとる」、「これぞ荻野貴司！というバッティングとベースランニングでしたね」、「いい表情だなぁ」などとコメントがあった。

荻野は奈良県出身でトヨタ自動車から２００９年度ドラフト１位でロッテに入団。２１年には最多安打、盗塁王に輝いた。通算１１４６試合に出場し１１４３安打、２６０盗塁、打率・２８３。度重なるケガを乗り越え、ファンからも愛された人気選手だった。

日本とチェコは２０２３年のＷＢＣでの対戦をきっかけに親交を深めている。荻野はチェコでの現役続行が決まった際には「日本で１６年間やってきたことを生かして、チェコ野球の発展につなげられれば」と抱負を語っていた。