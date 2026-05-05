元日本一アスリートの会社役員の男性が、同棲中の27歳人気モデルの姿に「可愛い」と表情を緩ませ、スタジオから「見てあの顔！」と声が上がる場面があった。

【映像】ツッコミが入ったアスリート会社役員の表情

5月5日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第2話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

最初のデートを経て見事に“ゼロ日婚約”を成立させ、同棲生活初めての朝を迎えたなつえとソラ（元アスリートの会社役員・年収1100万円）。2人は早朝からハウスのジムで朝活を済ませ、ソラが「コンビニ行こうと思ってたんだけど、何か欲しいのある？」となつえを優しく気遣うなど、順調な共同生活のスタートを切っていた。その後、女性陣は専属のヘアメイクによる身支度のため、メイクルームへと移動する。

なつえをひと目見た時から、「これガチや…」と恋に落ちていたソラ。あやかと同棲をスタートしたショウゴ（3社経営・年収3000万円）との会話では、「いろいろ考え事してたら寝れなくて。『これが幸せか』みたいな、余韻にひたってました」と表情を緩ませる。

そして、支度を終えたなつえがリビングに入ってくると、ソラは「あら、可愛い」と、ニヤけ顔を抑えられずに反応。スタジオはその瞬間を見逃さず、「見て見て、あの顔！」「かわいい（笑）」と興奮気味な声が飛び交っていた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）