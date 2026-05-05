緊張が高まっている中東のホルムズ海峡をめぐり、アメリカ軍はイラン側による船舶への攻撃は、本格的な戦闘を再開する基準には達していないとの考えを示しました。

ホルムズ海峡をめぐってアメリカは停留している船舶を退避させる計画「プロジェクト・フリーダム」で船舶2隻が通過に成功したと発表しています。こうしたなかホルムズ海峡を航行していた韓国の船舶で火災と爆発が発生しトランプ大統領はイランの攻撃によるものとの見方を示しました。

韓国メディアは、韓国政府が、ホルムズ海峡でのアメリカの軍の計画に参加するか 検討を始めたと伝えています。ホルムズ海峡で緊張が高まるなか、アメリカ軍の制服組トップが今後の対応などについて会見しました。

「イランは商船を9度攻撃しコンテナ船2隻をだ捕し、10回以上米軍を攻撃しているが、まだ本格的な戦闘を再開する基準には達していない」

ケイン統合参謀本部議長はこうのべたほか、ヘグセス国防長官は、停戦はまだ続いているとの認識を示しました。

船舶を退避させる計画の今後について、アメリカ軍は確保された航路は最終的には双方向となるとしています。当面は海峡の西側に足止めされていた船舶を重点的に退避させ、その後は東側にいる船も海峡を通過できるようにする方針です。

一方で、イラン側は、ホルムズ海峡を船舶が通過した事実はないと否定しています。