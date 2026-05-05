34歳の美人経営者が婚約中の身でありながら、イケメン大学教員とのデートに向かい、「日々の疲れを解き放ってくれそう」と語る場面があった。

【映像】34歳美人社長 イケメン大学教員に積極スキンシップ

5月5日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第2話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

今回、ショウゴ（建築業など3社経営・年収3000万円）と婚約中のあやかが、まだ出会っていない男性からのアピールメッセージを確認する様子が公開された。その中で、Y・リョウ（国立大非常勤講師兼モデル・年収360万円）からの「毎日1人1人と真剣に向き合うのは想像以上に大変なことだと思います。今は目の前の人と大切な時間を楽しみながらお過ごしください」という気遣いに溢れたメッセージが読み上げられる。これを聞いたあやかは、「めっちゃ素敵じゃない。私のこの日々の疲れを解き放ってくれそうな希望を感じました」と心を動かされていた。

その後、あやかは現在の婚約者であるショウゴの許可を得て、リョウとの「KEEPデート」へ向かう。テラスで並んで座る中、Y・リョウから「寒いなと思ってさ、新潟からカイロ持ってきた」と手渡されると、あやかはお礼を伝えた。さらに「時間が本当に短いからさ、ちょっとでも」と自ら「手繋ぎたい」とおねだりするなど、婚約者がいる身でありながらも別の男性との距離を縮める様子が映し出されていた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）