とろサーモン・久保田かずのぶのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「もう久保田が言うてるから仕方ないやん〆」が２日に更新。久保田が、キングコングの梶原雄太と、ＹｏｕＴｕｂｅｒ・ヒカルのタモリについての発言について見解を示した。

久保田は「これは俺短く言葉にできるからまとめたんで、よう聞いといてください」と前置きし言及。まずはヒカルに対し「ヒカル君、プロじゃないでしょ？お笑いの素人でしょ。じゃあテレビ見ながらおっさんが野球選手を見て『こいつ打ち方下手やんけ』って、お前やったことないやん野球。これまず１個」と話した。

さらに「で、そこに便乗したカジ。『確かに面白くないよな』。いや、プロは素人が言った文句に対して『そう思うねん』とは言わない。例え面白くなくても、素人と一緒の『面白くないよな』っていう感情にはならない」と断言。「なぜなら、何十年も歴史を積んだプロだから。寿司屋の職人で、お客さんに寿司出した。『まずい』と。でも職人はそれを食べた時に『まずい』とは言わない。この人が作ったおいしさの中に何かあるんじゃないかって考えるのが普通。便乗したことが悪いっていうのがありますね」とした。

カジサックは４月下旬にヒカルのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演した際、ヒカルがタモリについて「面白くない」などと発言したことに「俺は正直、そんなですよ」などと同調。炎上騒ぎとなっている。